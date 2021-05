61.000 de persoane fizice s-au înscris în programul „Rabla pentru electrocasnice”

”La ora 17.00, la 7 ore de la deschiderea aplicaţiei informatice, şi-au creat conturi de utilizator 61.000 persoane fizice care doresc să-şi înlocuiască aparatele electrocasnice vechi cu unele noi, performante energetic. Conturile pot fi create până joi, 20 mai, ora 23.59”, a transmis, vineri seară, Administraţia Fpndului pentru Mediu.

Sursa citată a precizat că ulterior, în cele 3 etape vor fi selectate echipamentele dorite, astfel:

Etapa I: vouchere aferente categoriei din care fac parte maşinile de spălat rufe/vase şi frigiderele/congelatoarele (21 mai - 03 iunie);

Etapa II: vouchere aferente categoriei din care fac parte televizoarele, laptopurile şi tabletele (04 iunie-17 iunie);

Etapa III: vouchere aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer condiţionat, uscătoarele de rufe şi aspiratoarele (18 iunie – 01 iulie).

Sumele care se asigură sub forma unor vouchere vor fi următoarele: 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, 400 de lei pentru maşini de spălat vase, având cel puţin noua clasa energetică D, la maşinile de spălat rufe cel puţin clasa energetică C, 400 de lei pentru aparatele de aer condiţionat care trebuie să fie în cel puţin A++, 400 de lei pentru combine frigorifice, lăzi frigorifice, congelatoare clasele energetică cel puţin E, 400 de lei pentru televizoare, având cel puţin clasa energetică E, 400 de lei pentru uscătoarele de rufe A++, 200 de lei pentru aspiratoare, consumul să fie mai mic de 43 kilowatti oră pe an şi 500 de lei pentru laptopuri, 300 de lei pentru tablete.

Bugetul Programului pentru acest an este de 75 de milioane de lei.

