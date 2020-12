7 dintre cele mai îndrăgite jocuri de păcănele de la Habanero în 2020

Când vine vorba de distracție, oamenii își îndreaptă atenția spre jocurile de păcănele de la Habanero. Acestea sunt jocuri de slot diverse, care pot fi accesate pe dispozitive mobile, tabletă ori smartphone. Unele tipuri de jocuri de la Habanero sunt cu animație 3D și pot fi jucate în versiunea demo.

Jocurile de păcănele create de această companie se găsesc în oferta de servicii pentru piața europeană și asiatică de pariuri. Jocurile au software-ul adaptat la diferite limbi europene (engleză, spaniolă, franceză, italiană) și pot avea diferite teme, disponibile în HTML5 sau sunt cu ecrane Flash și computer.

Cele mai îndrăgite 7 jocuri de păcănele de la Habanero sunt:



1. London Hunter

Cei care joacă London Hunter - slotul de la Habanero - au parte de distracție din plin. Jocul îi invită să călătorească prin capitala Angliei, în Epoca Victoriană, pentru a-l căuta pe T-Rex. Tema jocului este inspirată din filmul "One of Our Dinosaurs is Missing", din anul 1975.

2. Presto!

Acest joc de slot te poartă cu gândul la magicienii din vremuri de demult, este plin de surprize și mister. În concluzie, Habanero a creat un slot cu tematică magică, ce include simboluri geniale, ca de exemplu: porumbei, glob de cristal, mănuși albe, un iepure alb, cutia magului și altele.





3. The Dragon's Throne

După cum se știe, dragonii sunt cele mai legendare creaturi din mitologie și de aceea Habanero și-a dorit un joc de slot care să aibă numele The Dragon's Throne. Slotul îi poartă pe jucători într-o lume în care trăiesc dragoni și alte creaturi periculoase. Designul pare puțin sumbru dar totodată este și plin de mister, pus în valoare de o strălucire roșiatică fantastică.



Jocul The Dragon's Throne se regăsește și în oferta cazinoului turistic din Indonezia judisgp1.com.

4. Shaolin Fortune 100

Acest joc de tip slot se bazează pe cultura Chinei antice și a templului Shaolin. În prezent a devenit unul din cele mai populare jocuri de tip slot, de la Habanero. Este de fapt un joc de 5 role, 3 rânduri, 243 căi câștigătoare, are grafica și animațiile super interesante. Jocul creează o atmosferă magică, din lumea maeștrilor Shaolin, prin simbolurile deosebite, ce includ și simbolul Wild al clopotelor.

5. Queen of Queens

Acest joc de păcănele online de la Habanero are 5 role și 3 rânduri și are o tematică frumoasă, cu nisipurile și piramidele din Egiptul Antic. În joc este vorba despre frumoasa regină a Egiptului care ar putea oferi oportunitatea de a obține mari premii în 243 de moduri. În joc, ar trebui găsită comoara din templul lui Anubis, pentru asta ar trebui colectate urnele decorate cu imaginea acestuia. Grafica acestui joc este superbă, iar jucătorii se vor distra de minune în căutarea lor după comori.

6. Mariachis

Habanero se numără printre acei dezvoltatori de sloturi care a creat și acest joc super interesant, cu 5 role și 15 linii de plată, cu simboluri care te poartă în ritmul unei sărbători cu tematică mexicană. El a vrut să ofere jucătorilor ceva deosebit și iată că a reușit.



Mariachis este un joc de tip slot care are simboluri sălbatice, care cu un pic de noroc pot oferi jucătorilor jackpot-ul cel mare. Un simbol mai puțin obișnuit este imaginea uni craniu albastru care arată ca un mariachi mort, ce râde sarcastic.

7. Jugglenaut

Dintre toate jocurilor de păcănele de la Habanero, Jugglenaut este cel mai distractiv. El este de fapt un joc de noroc video, care are 5 tamburi și 50 linii de plată. Jucătorii se pot distra la acest fel de slot online și pot avea parte de o atmosferă magică, de circ.



Designul jocului Jugglenaut este deosebit, iar grafica și animația sunt foarte frumoase. Jugglenaut este un joc ușor de învățat și ușor de accesat. Panoul de control nu este complicat, jucătorii pot alege schimbarea numărului de linii de plată prin rotație. Jugglenaut este cu siguranță un joc plăcut și distractiv pentru adulți.