730.000 km la bord și 13 ani vechime. Am urcat în cea mai veche mașină de salvare din parcul Ambulanței Iași: cum arată? Este încă funcțională și salvează vieți

În parcul auto al SAJ, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să își facă treaba cot la cot cu cele mai noi. Numărul lor este însă redus, în prezent în circulație se află doar 72 de vehicule, departe de normativul tehnic aprobat anul acesta.

Normativul prevede câte o ambulanță la fiecare 15.000 de locuitori, în condițiile în care județul Iași are peste 800.000 locuitori, dar și puțin peste 5.000 km² ca suprafață. În aceste condiții, ambulanțele aflate în funcțiune au adunat, de-a lungul anilor, peste un milion de kilometri. „Ziarul de Iași” a vizitat parcul auto și a studiat una dintre cele mai vechi ambulanțe, care a parcurs aproximativ 730.000 de km, potrivit kilometrajului din bord.

Reprezentanții SAJ povestesc că ambulanța funcționează din 2012 și a fost „ținută în viață” prin sutele de intervenții realizate atât la atelierul propriu al SAJ, cât și la service-uri specializate. Aceștia precizează că un astfel de vehicul se defectează, în medie, o dată la două-trei săptămâni.

„E greu de spus exact, pentru că de îndată ce una iese, alta intră la reparat, însă, în medie, se strică cam o dată la două-trei săptămâni. Nu avem altceva de făcut decât să le întreținem”, au transmis reprezentanții SAJ.

„Necesarul nostru ar fi de încă 84 de ambulanțe”

Dr. Angelica Hristea, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a declarat că parcul auto se află într-o stare critică și a subliniat necesitatea urgentă de a înnoi ambulanțele din dotare.

„După cum se știe, situația parcului auto al Serviciului de Ambulanță este una dificilă, aproximativ 60% dintre ambulanțe sunt într-un stadiu avansat de uzură, iar orice unitate mobilă nouă reprezintă un sprijin real pentru activitatea noastră. Necesarul nostru ar fi de încă 84 de ambulanțe, în condițiile în care, în prezent, dispunem de doar 72 de vehicule funcționale”, a precizat managerul SAJ Iași.

„Ziarul de Iași” a semnalat în mod constant problemele sistemului medical de urgență din județ, inclusiv criza legată de deficitul de ambulanțe. Într-un articol anterior, am tras un semnal de alarmă cu privire la starea critică a parcului auto al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

