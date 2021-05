„A intrat lama în gât şi am tras. Am sărutat-o şi i-am spus că o iubesc“

Un bărbat aproape că a fost mângâiat părinteşte pe creştet de magistraţii Tribunalului, după ce a încercat să-şi ucidă amanta. Deşi victima a fost grav rănită şi abia a scăpat cu viaţă, judecătorii au decis să-l condamne pe Constantin Corodeanu la minimul de pedeapsă prevăzută de codul penal pentru tentativa de omor. Sentinţa nu este definitivă, ea mai putând fi modificată la nivelul Curţii de Apel.

În vârstă de 22 de ani, Constantin Corodeanu din Trifeşti a legat anul trecut o legătură amoroasă cu I.G., relaţia dintre cei doi ajungând în scurt timp să fie cunoscută de toţi vecinii şi chiar de soţul femeii. Acesta a acceptat tacit faptul că era înşelat de soţia sa, Corodeanu fiind cunoscut ca violent.

Pe 18 decembrie anul trecut, Coro­deanu a mers în vizită la un prieten din satul vecin, Zaboloteni, unde au băut împreună. Pe parcursul zilei, I.G. şi Corodeanu s-au conversat prin SMS. Femeia îl chema la ea, fiind singură. Soţul îi era plecat cu băieţii la pădure, iar fetiţa mai mică se afla la o mătuşă. Corodeanu prefera însă să rămână la băut cu prietenii. La un moment dat, şi-a sunat amanta, dar nu pentru a o anunţa că vine la ea, ci pentru a o chema să-i aducă nişte bani. Băutura era pe terminate şi voia să mai cumpere. Femeia l-a refuzat, ceea ce l-a scos din minţi pe Corodeanu.

„Mi-a spus că nu vine, că pleacă la mama ei. Eu am înjurat şi am aruncat telefonul jos, l-am spart. I-am spus că o omor“, avea să povestească bărbatul în faţa instanţei.

Corodeanu s-a întors de la Zaboloteni cu căruţa, pe care a lăsat-o la locuinţa părinţilor. Apoi, s-a dus la casa iubitei sale, înarmat cu un cuţit pe care îl avea de când lucrase la o stână, cu 2-3 ani înainte.

„Am văzut-o în curte şi am chemat-o în casă. A venit după mine, a intrat prima în casă şi a mers în camera unde este patul şi soba. I-am spus că dacă nu m-a ascultat... Am pus-o pe pat, am întins-o, m-am pus pe ea, am încălecat-o şi am prins-o de mâini şi am băgat cuţitul în gât şi am tăiat-o. Am băgat cuţitul într-o parte, a intrat lama în gât şi am tras. Am sărutat-o după aceea, i-am spus că o iubesc“, a spus Corodeanu.

Conform declaraţiilor acestuia, a folosit pentru a-şi lovi iubita aceeaşi mişcare pe care o folosea când tăia mieii. El a adăugat totuşi că nu mai tăiase de mult animale.

Lama i-a pătruns femeii în gât pe o lungime de 15 cm. Grav rănită şi sângerând abundent, I.G. a reuşit să fugă şi să ceară ajutor. Distanţa dintre Trifeşti şi Iaşi este de aproape 40 km, femeia ajungând la spital cu puţin înainte de a fi prea târziu.

„Situaţia a necesitat intervenţia medicală de urgenţă. Din cauza stării sale de sănătate la momentul stabilirii deciziei terapeutice, pacienta nu avea în acel moment discernământ şi nu îşi putea exprima voinţa, respectiv acordul pentru intervenţia medicală. Orice întârziere în acordarea de îngrijiri medicale şi în realizarea intervenţiei ar fi pus în pericol în mod ireversibil viaţa pacientei. În lipsa intervenţiei de urgenţă pacientul risca insuficienţă respiratorie acută, deces prin asfixie“, s-a menţionat în expertiza medico-legală.

Magistraţii Tribunalului au apreciat că fapta a fost comisă cu intenţia clară de a ucide. Instanţa a reţinut şi faptul că bărbatul nu s-a preocupat niciun moment de starea victimei. După ce a încercat să o ucidă, a făcut scandal în curtea acesteia, apoi s-a dus liniştit acasă şi a povestit părinţilor ce făcuse. A rămas în camera lui, ascultând mu­zică până la sosirea poliţiştilor.

„Reţinând că fapta săvârşită de inculpat prezintă un grad de pericol social deosebit de ridicat, iar inculpatul, prin modul concret în care a acţionat în desfăşurarea activităţii infracţionale prezintă periculozitate pentru societate, instanţa constată că se impune aplicarea unei pedepse care să răspundă atât necesităţii de reeducare a inculpatului şi împiedicare a acestuia de a repeta încălcarea legii penale, cât şi necesităţii protejării societăţii prin atenţionarea membrilor săi de a nu comite astfel de încălcări deosebit de grave ale legii penale“, au menţionat judecătorii.

Cu toate acestea, pedeapsa asupra căreia s-au oprit magistraţii a fost de doar 5 ani de în­chisoare. În plus, Corodeanu va trebui să plătească victimei sale 5.000 de euro ca despăgubiri şi să achite costurile de spitalizare, care s-au ridicat la aproape 32.000 lei.