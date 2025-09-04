A alergat 1.400 de kilometri în 23 de zile. Ieșeanul Adrian Șovea transformă alergarea în speranță pentru copiii vulnerabili

Un tânăr de 26 de ani și-a propus să parcurgă 1.400 de kilometri în alergare, cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru copiii vulnerabili sprijiniți de Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Adrian Șovea a pornit pe traseul Via Transilvanica pe 15 august, iar sâmbătă, 6 septembrie, după 23 de zile de efort, va ajunge la finalul cursei.

Absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Adrian știe din propria experiență cât de valoroase sunt sprijinul și încrederea oferite celor aflați în nevoie. El însuși a fost un copil vulnerabil, iar acest lucru l-a determinat, de opt ani încoace, să se implice în campanii de strângere de fonduri pentru cei din medii defavorizate. În ultimul an, a colaborat cu Fundația Bethany pentru a le oferi copiilor în nevoie șansa la o viață mai bună.

„Eu am fost un copil vulnerabil. M-a părăsit mama când aveam doi ani și am trăit o perioadă doar cu tata și cu familia unei mătuși. Acea familie a fost toxică, am trăit printre alcool, certuri și violență. Cu timpul, am dezvoltat o ambiție. A trebuit să muncesc de mic, să mă lupt cu propria depresie și cu propriile dureri. Alergarea m-a ajutat să mă vindec. Am scăpat de acel mediu toxic, am plecat pentru a oferi vieții mele un alt scop. Astfel, de la 18 ani am început să ajut copiii vulnerabili. Am o motivație foarte profundă. Știu cum este să fii acolo și am încercat cât de cât să îi mai ridic și pe ceilalți”, a declarat Adrian Șovea pentru „Ziarul de Iași”.

1.400 de kilometri în 23 de zile, în alergare

A pornit de la Putna, din județul Suceava, pe 15 august, iar pe 6 septembrie ajunge la Drobeta-Turnu Severin, după un traseu de 1.400 de kilometri, după 23 de zile singur pe drum. A traversat țara de la Nord la Sud pentru a strânge 100.000 de euro pentru terapiile copiilor diagnosticați cu autism, ADHD și tulburări de dezvoltare. Până la data de 4 septembrie a strâns 4.000 de euro din 206 donații.

„Scopul este susținerea copiilor din Fundația Bethany care au autism, ADHD și alte tulburări de dezvoltare. Noi le spunem copii cu calități diferite, fiindcă, până la urmă, sunt și ei copii ca toți ceilalți. Prin această cursă încerc să strâng bani pentru terapiile de care ei au nevoie pentru a depăși aceste diagnostice”, a precizat tânărul ieșean.

Adrian a alergat doar pe timp de zi, cu un ghiozdan de opt kilograme în spate. A petrecut în jur de 12-14 ore pe zi pe traseu, iar noaptea și-a găsit cazare în funcție de zona în care se afla. De la o zi la alta și-a făcut planul de alergare pentru ziua următoare. 56, 70 și chiar 85 de kilometri pe zi – până a atins obiectivul. Deși și-a planificat să parcurgă întreaga distanță în 30 de zile, termină cursa mai repede cu o săptămână.

„Nu a mai parcurs nimeni din România o distanță atât de mare. Eu încă din pandemie am început să alerg pentru copii. În total, am 12 ani de când alerg. Am făcut performanță sportivă la un moment dat. M-am gândit, însă, să ajut copiii, iar pasiunea pentru alergare am transformat-o pentru a-i ajuta pe aceștia. Până acum am mai alergat la maratoane și ultramaratoane, dar până în 70 de kilometri pe teritoriul Iașului”, a transmis Adrian Șovea.

Traseul Via Transilvanica este destul de complex. Ieșeanul de 26 de ani a alergat prin munți și păduri, pe ploaie și caniculă. Duminică, 31 august, de exemplu, a alergat 63 de kilometri prin ploaie.

„Am zis că nu dau înapoi, trebuie să îmi termin traseul”, s-a motivat Adrian.

Acesta speră să înființeze o asociație sportivă, fiindcă și-a dat seama că dacă o singură persoană poate alerga 1.400 de kilometri, 50 de sportivi ar putea și mai mult.

Pe parcursul cursei, Adrian Șovea a actualizat zilnic traseul și numărul de kilometri parcurși pe pagina sa de Facebook, pentru a ține comunitatea aproape de efortul lui.

Donațiile pot fi făcute AICI.

