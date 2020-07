„Am adus un plus școlii medicale de dermatologie” - dialog cu prof. univ. dr. Daciana Elena Brănișteanu, președintele Asociației Dermatologilor din Moldova

La Iași a început, pe 13 iulie, cea de-a IX-a ediție a PDI, unul dintre cele mai elitiste evenimente din lumea medicală, iniţiat de către prof. univ. dr. Daciana Brănişteanu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „G.T. Popa” Iaşi, şi organizat, an de an, de către Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM), sub egida prodigioasă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, a Colegiului Medicilor şi a Colegiului Farmaciştilor din Iaşi. Manifestarea îi are ca și co-președinți pe prof. dr. Daciana Elena Brănişteanu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. dr. Simona Roxana Georgescu (Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București).

Preşedinţi de onoare sunt nume consacrate ale lumii medicale - prof. dr. Andrew Nicolaides (Marea Britanie), prof. dr. Torello Lotti (Italia), prof. dr. Niazi Khursow (S.U.A.), prof. dr. Lăcrămioara Ionela Şerban (Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi) și prof. univ. dr. Călin Giurcănescu, președintele Societății Române de Dermatologie.

- În acest an conferința va fi una cu totul diferită, iar premisele o arată ca primul eveniment național de această anvergură. Care este elementul de noutate al acestei ediții?

- Cea de-a noua ediție a PDI va fi primul eveniment medical de o asemenea amploare, fiind vorba despre o conferință națională cu participare internațională la care există un număr record de înscrieri pe site, peste 2.500. Este cu adevărat un record în condițiile în care România nu avea un istoric sau o experiență în organizarea evenimentelor medicale în spațiul virtual. Până acum era doar o modalitate de lucru a unor grupuri medicale, în special din industria farmaceutică sau în companiile mari ca modalitate de comunicare între sucursalele naționale.

Lumea medicală nu este neapărat una intens tehnologizată, cel puțin nu a fost până în această epocă a pandemiei cauzate de Covid 19. A existat mereu un segment avangardist, care a publicat în online, care a comunicat foarte mult și foarte bine în online, dar nu putem spune că a fost un fenomen de masă, nu a ajuns până la practician, până la medicul care s-a văzut dintr-o dată să nu mai facă o consultație fizică din cauza distanțării și nu sociale, ci fizice.

- PDI vine o ediție într-un format inedit. Începe o nouă școală de dermatologie…

- Da, profesorul a redevenit elev. M-am așezat în fața laptopului, am ascultat specialiști din domeniul IT prezentându-mi alternativele, am avut câteva obiecțiuni constructive în generarea unor astfel de platforme care s-au concretizat sub forma unor cerințe, unor nevoi pe care noi, ca și medici, le-am avea vizavi de un eveniment medical. După câteva luni de cursuri și dialoguri, am ajuns la o variantă optimă și realistă din punct de vedere financiar pentru că toate costurile trebuiau reduse. Lumea medicală nu a fost în șomaj neapărat, deși sunt foarte mulți medici care lucrează în sectorul privat și care au avut cabinetele închise, deci s-au confruntat cu o suferință financiară majoră în toată această perioadă. Oferta trebuie se adreseze cerințelor și nevoilor, iar absența contactului fizic cu auditoriul trebuie să fie suplinită de un alt gen de mesaj în mediul online, este important să fie mai puternic, mai precis. Nu mai avem sprijinul limbajului corporal din prezentările offline, ci doar o intensitate a vocii, o inflexiune a vocii, o claritate deosebită a slideurilor care trebuie să fie foarte ușor de urmărit din fața ecranului.

- Cum se va derula, concret, această ediție a PDI? Ce vor face atât participanții, cât și lectorii?

- Participanții au primit date de logare și în momentul în care se vor conecta pe această platformă vor intra într-o lume virtuală a unui joc 3 D. Din acel moment, vor trăi sentimentul că se află în fața unui sediu de congrese, vor fi întâmpinați, ca de obicei, cu însemnele PDI, bannere, siglele sponsorilor. Imediat ca vor păși în holul clădirii totul se va petrece ca și cum am fi alături în lumea reală. Vor putea ajunge foarte ușor la secretariatul conferinței, dacă au nevoie de detalii, apoi la standul participanților, la cel al lectorilor și la cele ale partenerilor din industria farmaceutică. Imediat ce s-a familizariat, va putea să-și aleagă una dintre cele două săli în care se vor derula live conferințele sau simpozionele, sau va putea ajunge în spațiul expozițional unde va putea dialoga cu reprezentanții medicali, prin intermediul unu avatar personalizat. Va putea adresa întrebări, va primi răspunsuri fie în timp real, fie într-o căsuță poștală. Avantajul enorm al mediului online este faptul că fiecare participant are propriul său canal de comunicare cu restul participanților, cu organizatorii și cu industria farmaceutică. În cutia sa poștală va primi nu doar răspunsuri, ci toate informațiile pe care le dorește. Va avea și posibilitatea unui jurnal, a unei agende favorite în care să-și treacă toate cursurile pe care dorește să le urmărească, simpozioanele sau conferințele pe care și le-a ales.

- Va fi o conferință online, în timp real.

- Exact și aș vrea să mai adaug un alt avantaj al mediului online – toate conferințele și simpozioanele vor fi stocate în memoria evenimentului timp de o lună. Participanții vor avea posibilitatea revederii sau conectării la PDI oricând vor dori, timp de 30 de zile. Astfel, vor putea parcurge întreaga agendă a conferinței. Desigur, care se conectează în timp real la o anumită prelegere pot adresa întrebări, evenimentul fiind unul dinamic. Dacă vor fi cursuri cu foarte multe întrebări, vom avea o sesiune specială în ziua de sâmbătă, 18 iulie, dedicată tututor răspunsurilor. Intenționăm să organizăm și concursuri în care participanții care au reușit să treacă pe la toate standurile și care au reușit să vizualizeze un anumit număr de cursuri, mai multe decât cele obținute prin credite (30 de credite – n.r.) vor fi premiați. Vor primi produse dermato-cosmetice din partea noastră. Pentru a păstra totuși contactul fizic cu participanții, cei care au reușit să se înscrie la PDI la primul termen vor primi prin poștă toate materialele conferinței, așezate frumos în geanta ce va purta sigla PDI și alte surprize. Nu ne vom distanța fizic foarte mult, vor putea avea o amintire de la PDI.

- Vorbiți de multe ori despre motivația care ne duce mai departe. Care să fie în cazul profesorului universitar Daciana Brănișteanu?

- Tot ceea ce înseamnă viață profesională am construit cărămidă cu cărămidă și nu a fost ușor, nimic nu mi-a venit pe tavă. Fiind un copil de cadre didactice am avut mereu sentimentul responsabilității față de materia cenușie care ți-a fost dată de Cel de Sus și care trebuie folosită la justa ei valoare. Pe mine nu m-a obligat nimeni să mă fac medic și cred că de aici latura profund didactică, moștenindu-mi ambii părinți, profesori de istorie foarte buni. Construind greu un lucru trebuie să-ți alimentezi curajul și dorința de a merge mai departe pentru că fiecare etapă a presupus sacrificii fantastice în viața personală, în viața profesională. În primul rând, am o datorie față de părinții mei, față de mine și față familia mea, și față de societate. Din afară pot părea ca o aruncare în gol, dar eu știam că nu sunt singură. Este cineva acolo Sus care te veghează, dar mai ai mereu alături oameni care te ajută, gândesc ca tine. Ce mă motivează? Sunt convinsă că această ediție online va fi o reușită și dacă din nou PDI va putea constitui un model, un exemplu pentru celelalte evenimente științifice de a demonstra că se poate chiar și într-o astfel de situație imprevizibilă cum a fost anul 2020 pentru lumea medicală, cu toții vom fi recunoscători că am adus un plus școlii medicale de dermatologie.

Ana IONAȘCU