„Am zis că-s niște bârfe”. Liderul unui ONG a avut relații sexuale cu voluntare minore

Directoarea DSP spune că oprirea activităților centrului UVSAR nu are legătură cu presiunile primarului de comună – pentru că asupra sa nu face nimeni presiuni. Nici măcar într-un caz extrem de problematic precum cel în care un președinte de ONG partener intră într-o relație cu o voluntară minoră? Despre această relație, Liliana Moise spune că a auzit câte ceva, că a citit ceva comentarii pe rețelele de socializare, dar că nu o interesează. Șefa DSP refuză să comenteze ceea ce consideră că sunt strict chestiuni de viața personală.

NU MĂ INTERESEAZĂ. DACĂ PENTRU ASTA M-AȚI SUNAT CHIAR MĂ DERANJEAZĂ. POATE ESTE O CALOMNIE, O MINCIUNĂ CE COMENTĂM NOI AICI. TREBUIE SĂ MAI ȘI DEMONSTREZE CINEVA CHESTIA ASTA. NU ESTE PROBLEMA MEA. NU AM STAT EU SĂ VĂD RELAȚIA ÎN TIMPUL COLABORĂRII. SERIOS? L-AM PĂZIT EU SĂ VĂD CU CINE ÎNTREȚINE RELAȚII SEXUALE? DOAMNE, VĂ ROG! ASTFEL DE ÎNTREBĂRI NU MI LE MAI ADRESAȚI MIE, s-a derobat de răspundere Liliana Moise.

Dela0.ro l-a contactat în cursul documentării și pe șeful ISU Galați, colonelul Ion Toma. E cel care ar fi sunat-o pe Liliana Moise la recomandarea prefectului.

Într-adevăr am vorbit cu doamna Moise că ar fi o suspiciune, dar asta în urma discuției cu domnul prefect, susține colonelul Toma, contrazicând declarația șefei DSP referitoare la faptul că activitățile UVSAR s-ar fi încheiat natural, amiabil.

I-AM SPUS (N.R. – LILIANEI MOISE) CĂ A DAT DISPOZIȚIE DOMNUL PREFECT PENTRU ÎNCHIDERE. ATÂT. NU AM EMIS NICIUN ACT OFICIAL. A FOST LA NIVEL DE DISCUȚIE. HOTĂRÂREA FINALĂ A FOST LA DSP, povestește colonelul Toma de la ISU Galați.

Toate datele strânse în cursul documentării jurnalistice arată că aceasta este varianta corectă din punct de vedere factual a lucrurilor. Hotărârea efectivă a fost în sarcina DSP, care – pentru închiderea centrului UVSAR – a inventat un motiv formal, care să țină “scandalul sexual” departe de cunoștința publică.

Faptul că centrul de monitorizare a fost închis în urma intervenției disperate a primarului de comună la prefectură este confirmat și de Simone Srebrova, fundraiser pentru UVSAR. Centrul a fost închis fix din cauza asta, a declarat aceasta pentru Dela0.ro.

Am întrebat-o dacă avea cunoștință despre relații anterioare cu voluntare minore ale președintelui de organizație Radu Murea.

NICIO FATĂ NU A VENIT SĂ SE PLÂNGĂ, SĂ ZICĂ CEVA, CĂ A FOST VICTIMĂ. AM VĂZUT CEVA DISCUȚII PE REȚELELE DE SOCIALIZARE, DAR AM ZIS CĂ SUNT CERTURI DE LICEENI. NU AM AVUT NICIO SUSPICIUNE. ACUM CE FACE EL PE PERSOANE FIZICĂ, NU ȘTIU, SUNT TREBURILE LUI.

Un semn ar fi putut să fie chiar relația recentă cu voluntara minoră B. Dar nu a fost. Nici pentru autoritățile locale, nici pentru alți adulții care lucrau cu Radu Murea, nici pentru prietenii săi din lumea politică. Faptul că nu exista constrângere fizică, că fetele consimțeau relațiile sexuale a șters cu buretele orice alte chestiuni de ordin etic și social.

Simone Srebrova povestește că organizația ne-guvernamentală este construită în jurul lui Radu Murea, un tip carismatic, convingător, care-i inspiră pe voluntari. Băieții din UVSAR vor să fie ca el. Tot Srebrova explică faptul că în lunile de la începutul pandemiei mulți părinți de voluntari minori au fost liniștiți că adolescenții își petrec timpul în Centrul de monitorizare, că dorm și mănâncă acolo, că sunt supravegheați și acumulează experiență făcând ceva util și generos.

În acest context Simone admite că este posibil ca, atunci când părinții vor afla despre relațiile lui Radu Murea cu voluntarele minore, să spună că UVSAR le-a trădat încrederea.

Salvatorul din oglindă

Organizația fondată de Radu Murea lucrează doar cu voluntari. 80% dintre aceștia sunt minori, deși – atunci când recrutează voluntari – UVSAR solicită bifarea unei condiții obligatorii: ca aplicanții să aibă minim 18 ani. În practică cei mai mulți au 16-17 ani.

Toate mărturiile obținute de Dela0.ro sub protecția anonimatului susțin că pentru voluntari Radu a fost și este un șef aparte. Unul apropiat de ei, care-și petrece timpul liber alături de ei, care organizează constant petreceri, unele chiar la el acasă (cu voluntarii ceva mai apropiați).

E șeful care le este prieten, care bea cu ei chiar dacă sunt minori. Alcoolul joacă un rol important în sudarea relațiilor, întrucât mai mulți voluntari cu care am discutat au menționat faptul că Radu Murea i-ar fi încurajat să bea cot la cot cu el. Încurajarea viza mai ales fetele.

LA O PETRECERE ÎNAINTE DE REVELION LE BĂGA PUR ȘI SIMPLU PAHARE PE GÂT UNOR VOLUNTARE MINORE. ÎNCURAJATUL ACESTA ERA SUB FORMĂ DE ORDIN-GLUMĂ. CEVA DE GENUL “EU SUNT RADU MUREA ȘI ÎȚI SPUN SĂ BEI”. SAU “CA SĂ TE IERT, BEA”. ALTEORI AJUNGEAI SĂ FII LEGAT DE COPAC, TOT ÎN GLUMĂ, ȘI ȚI SE DĂDEA DRUMUL DUPĂ CE BEAI. M-A TRAS ODATĂ DE PĂR SĂ-MI BAGE BĂUTURĂ PE GÂT ȘI ATUNCI L-AM INSULTAT.

Tot în glumă ar fi fost și palmele pe care Radu le trăgea voluntarilor peste fund, spate, brațe. Uneori, palmele erau înlocuite de mușcături. Era o formă de “joacă” care lăsa semne și vânătăi. Primarul din comuna gălățeană care a făcut scandal la prefectură, obținând închiderea Centrului UVSAR, ne-a declarat că fiica sa avea mai multe vânătăi pe corp, pe care – susține edilul – i le-ar fi făcut Radu Murea.

Persoanele contactate de Dela0.ro în cursul documentării l-au prezentat pe Radu Murea drept carismatic, plăcut, seducător, un bărbat care proiecta public, la prima vedere, un sentiment de siguranță și de putere. “Credea că e invincibil și avea extrem de multă încredere în el”, l-a descris o voluntară.

Radu Murea e un bărbat înalt, bine făcut, cu o figură senină. Un astfel de om peste care mai pui și uniforma de salvator poate să fie copleșitor, chiar intimidant pentru o adolescentă. Radu Murea era un prototip de erou – iar promisiunea organizației sale era că îi putea face și pe alții eroi.

Cu voluntarele cu care a întreținut relații sexuale, Radu Murea a fost înainte de toate prieten – așa îl descriu mărturiile obținute și coroborate de Dela0.ro. Era genul de prieten căruia îi spuneai problemele intime, cum ar fi neînțelegerile cu părinții. Președintele Murea devenea rapid aliatul tău. Era adultul care spre deosebire de părinți le înțelegea pe adolescente și era de acord cu ele.

Unora dintre ele le dădea mesaje, le căuta insistent, le spunea lucruri intime despre el, le făcea declarații și complimente. Reporterul Dela0.ro a văzut astfel de mesaje. Într-unul dintre ele Radu Murea îi transmitea unei voluntare minore că, în ciuda “fizicului ei extraordinar”, el o apreaciază pentru “ce are în cap și pentru că e sensibilă”.

Într-un alt mesaj președintele de ONG o întreba pe o voluntară minoră de ce se mai gândește la ea în ciuda faptului că ea i-a transmis “clar și răspicat” că nu vor fi decât prieteni.

INIȚIAL TE SIMȚI FLATATĂ DE ATENȚIA LUI. NU E ORICINE. E ȘEFUL. EU AȘA ÎL PERCEPEAM.

În baza acestei prietenii unele voluntare au mers absolut liniștite la Radu acasă. Nu li s-a părut nimic în neregulă că la un moment dat toată lumea pleca și rămâneau doar cu el. Ce urma? O situație pe care ne-au relatat-o, în detaliu, mai multe voluntare. Apropierea finală de Radu Murea, cea care ducea la contact sexual, ar fi venit pe fondul unei slăbiciuni vecine cu suicidul afișate de bărbat.

A SCOS UN BRICEAG SAU O LAMĂ ȘI A ÎNCEPUT SĂ SE TAIE PE BRAȚ ȘI PE PIEPT. LA UN MOMENT DAT MI-A PUS LAMA ÎN MÂNĂ ȘI MI-A SPUS – ORI MĂ TAI TU, ORI MĂ TAI EU PÂNĂ MOR.

Voluntara care ne-a relatat această scenă avea la momentul întâmplării 17 ani. Murea i-a spus să nu povestească nimănui nimic, căci era minoră și el putea avea probleme.

Genul acesta de scene cu Radu Murea care amenința că se taie sau cu Radu Murea care suna voluntarele să vină să-i îngrijească tăieturile s-ar fi petrecut cu cel puțin patru voluntare, dintre care două minore.

Uneori președintele UVSAR mergea dincolo de tăiat, susțin sursele Dela0.ro. Uneori își băga pistolul în gură și amenința că va apăsa pe trăgaci. Alteori își punea demonstrativ cuțitul la gât lăsând impresia că-și va face rău.

VOIA SĂ-ȚI FIE MILĂ DE EL CA SĂ TE APROPII DE EL. FĂCEA ASTA PENTRU ATENȚIE, APOI SĂ TE ATAȘEZI DE EL ȘI SĂ SIMȚI NEVOIA SĂ FACI ORICE CA EL SĂ SE SIMTĂ BINE, SĂ-I FIE BINE. ȘI TE FĂCEA PRACTIC SĂ VREI SĂ STAI TOT TIMPUL CU EL, CA SĂ NU FACĂ VREO PROSTIE. ACUM, CÂND MĂ UIT ÎNAPOI, ÎMI DAU SEAMA CĂ EL NU AR FI FĂCUT NICIODATĂ ASTA. TE FĂCEA SĂ TE SIMȚI CĂ TU EȘTI PERSOANA POTRIVITĂ CARE O SĂ-L FACĂ PE EL BINE.

Niciuna dintre voluntarele contactate de Dela0.ro nu a susținut că a fost forțată, constrânsă fizic să întrețină relații intime. Au spus însă că s-au simțit folosite și umilite pentru că uneori, după contactul sexual, Radu Murea le dădea afară. În plus, nu avea o problemă să întrețină relații sexuale cu voluntarele minore în paralel – și să nu ascundă asta față de ele.

EL PRACTIC NE JONGLA. PE LÂNGĂ ACESTE RELAȚII CU VOLUNTARE MAJORE ȘI MINORE, RADU MAI AVEA ȘI CONTACTE SEXUALE OCAZIONALE CU ALTE VOLUNTARE MAJORE ȘI MINORE.

Murea ar fi justificat astfel de situații acuzându-le pe fete că sunt niște curve. Despre una dintre ele ar fi spus că s-a culcat cu alți opt bărbați și că a luat-o de pe centură. Așa arată faptele în mărturiile mai multor voluntare care au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului.

Chiar refuzat fiind, președintele UVSAR nu renunța ușor și încerca prin orice mijloace să obțină consimțământul voluntarei care îi intra în vizor.

Era un personaj insistent, povestesc fetele contactate în cursul documentării. Venea la punctul în care făceau gardă, le trimitea mesaje noaptea, amenința că-și va face rău pentru că le-a făcut să sufere.

CÂND PLECI DE ACOLO, TE BUCURI CĂ AI SCĂPAT DE EL ȘI EVENTUAL POVESTEȘTI DOAR CU PRIETENII APROPIAȚI. NU TE GÂNDEȘTI SĂ ZICI – BĂI, HAIDEȚI SĂ VĂ SPUN EU CINE E RADU MUREA, DE FAPT. ÎN PLUS, EL SE BAZEAZĂ PE VOLUNTARII DE ACUM CARE VOR SUSȚINE ORICE AR SPUNE EL.

Cine era de fapt Radu Murea ar fi putut totuși să spună unii dintre adulții aflați în proximitatea președintelui de ONG. Vorbim de oameni care ar fi știut de relațiile lui, fiind prezenți în mai multe contexte revelatoare. Mai mult, vorbim de personaje cu prezență și influență politică, care ar fi trebuit – în circumstanțele date – să sesizeze natura problematică a relațiilor unui lider de organizație cu voluntare minore.

Dacă apare ceva mă ocup de tine

“Nașul”.

Așa îi spunea Radu Murea lui Răzvan Topală, fostul consilier al prefectului gălățean Cătălin Emanoil Bocăneanu. În 2018, potrivit propriei declarații de interese, Topală era vicepreședintele organizației de tineret PSD Galați.

Topală ocupă astăzi funcția de director tehnic la S.C Gospodărie Urbană S.R.L (societate publică locală înființată în 2010).

Despre relația lui Radu Murea cu voluntara minoră B., fata primarului de comună, Topală ar fi știut cel puțin din martie 2020, când a fost invitat la ziua unuia dintre voluntari. La acea adunare Radu Murea nu s-a ferit deloc să fie afectuos cu voluntara, ne-au relatat persoane prezente la petrecere care au solicitat să le fie protejată identitatea. Topală urma, potrivit chiar spuselor lui Radu Murea, să fie nașul lui și al voluntarei B.

După toate datele coroborate în cursul documentării, nu era prima relație a lui Murea cu o voluntară în care se prezenta o asemenea ipoteză. În 2019, când Radu Murea o ceruse de soție pe una dintre voluntarele majore, tot Topală ar fi trebuit să le fie naș. În 2019, când încerca să o aducă înapoi pe o altă voluntară minoră, Murea i-ar fi spus acesteia că îi cumpărase deja inelul de logodnă împreună cu prietenul Răzvan Topală.

Înainte de ultimul revelion, în decembrie 2019, Radu Murea a invitat cinci voluntare minore la o petrecere în clubul Infinity din Galați. Le-a spus că este o petrecere a PSD-iștilor. Răzvan Topală era și el acolo. Informația ne-a fost confirmată de una dintre voluntarele prezente. Despre ceilalți nu știa decât că erau niște bărbați la costum care s-au îmbătat și au început să se urce pe mese.

Pe lângă faptul că ar fi avut cunoștință de unele dintre relațiile președintelui UVSAR cu voluntare minore, sursele Dela0.ro susțin că Răzvan Topală participa împreună cu Radu Murea la diverse sindrofii.

După prima vizită documentară în Galați a reporterului Dela0.ro – și întrebările puse în legătură cu aceste petreceri – Răzvan Topală a trimis un mesaj de amenințare către un fost voluntar UVSAR bănuit atât de el, cât și de Radu Murea că ar fi una dintre sursele care au acceptat să vorbească.

Dela0.ro l-a contactat pe Răzvan Topală pentru a explica împrejurările prezenței sale în contextul documentat. La prima discuție acesta a declarat că nu a participat la nicio petrecere și că nu este un apropiat al lui Radu Murea, după care s-a scuzat că-l sună cineva și a închis. A promis că va reveni cu un telefon. Nu a mai revenit – dar am reușit să restabilim contactul telefonic câteva zile mai târziu.

În cea de-a doua conversație Topală a admis că avea cercuri comune cu Murea, că se mai întâlneau. Murea îi spunea nașul pentru că era apropiat de una dintre voluntarele majore pe care președintele de ONG o ceruse de soție. De celelalte relații – mai ales de cele cu voluntare minore – Topală susține că nu știe însă nimic. Mai ales că, după ce Murea s-a despărțit de voluntara majoră, Topală ar fi rupt la rândul său legătura – cel puțin aceasta e versiunea sa.

Răzvan Topală ne-a declarat că, în calitate de tată, nici nu vrea să se gândească ce simte un părinte a cărui fată minoră, voluntară într-o organizație, ajunge într-o relație cu președintele adult al respectivei organizații.

Cât despre prezența lui Radu Murea și a celor cinci voluntare minore la petrecerea din clubul Infinity a PSD, Topală spune că a fost vorba de o coincidență. Murea nu era invitat. Era și el prezent în club. Dar nu-și mai aduce aminte de cine era însoțit.

În privința SMS-ului trimis după ce Dela0.ro demarase documentarea jurnalistică a acestui articol, Topală a spus că nu a fost o amenințare. Replica ar fi fost trimisă în contextul unei cu totul alte discuții cu respectivul voluntar UVSAR. Însă voluntarul care a primit SMS-ul l-a perceput și îl percepe încă ca pe o amenințare, lansată exact în contextul întrebărilor puse de Dela0.ro.

În cursul celei de-a doua discuții telefonice purtate cu reporterul Dela0.ro, Răzvan Topală a solicitat să fie menționat în articol doar cu inițialele. A justificat simplu: el nu este de acord să-i apară numele în legătură cu un asemenea subiect.

Față în față cu Radu Murea

Cu Radu Murea am comunicat atât telefonic, cât și în persoană. Ne-am întâlnit în Galați, la sfârșit de august, pe terasa unei cafenele dintr-un centru comercial din oraș.

A recunoscut relația cu voluntara minoră B. și alte trei relații cu voluntare majore. Despre restul a spus că sunt invenții ale unor oameni care încearcă să-l discrediteze prin orice formă – oameni influenți din zona politică, ONG-istică, foști voluntari. Radu Murea susține că se simte vânat.

Unul dintre dușmanii săi spune că este Octav Dinu, un voluntar care a plecat anul acesta din UVSAR și și-a făcut propria organizație. Contactat în cursul documentării, Dinu a precizat pentru Dela0.ro că a plecat în momentul în care nu a mai fost mulțumit de activitatea UVSAR.

EU AM DAT AFARĂ DE-A LUNGUL TIMPULUI 150 DE PERSOANE. AM PERSOANE DIN 2015 CARE ȘI ACUM VISEAZĂ SA MĂ DISTRUGĂ, e singura explicație a lui Radu Murea pentru ceea ce i se întâmplă.

L-am întrebat dacă nu i se pare problematic faptul că în calitate de președinte al unei organizații care recrutează voluntari minori are o relație (pe care o recunoaște) fix cu o voluntară minoră.

Acum, cum a văzut-o moral unul sau altul… eu oricum intenționez în perioada următoare să demonstrez foarte clar.

Problema nu e, că eu mi-am asumat. Sunt o grămadă care au genul acesta de relații și nu-și asumă. Sunt oameni căsătoriți care au relații de genul și nu-și asumă.

Radu Murea spune că a făcut totul pentru a o salva pe minora B., fata primarului de comună care a mers la prefectură, de familia abuzivă.

EU PUTEAM SĂ O LAS ACASĂ SINGURĂ ȘI STĂTEAM LINIȘTIT ȘI NU AVEAM PROBLEME, NU SE ÎNCHIDEA (N.R CENTRUL DE MONITORIZARE). SAU PUTEAM SĂ FAC CE SIMT ȘI SĂ-MI ASUM. ERA ORI LA MINE ORI ÎNTR-UN CENTRU (N.R. – DGASPC). DACĂ EU NU-MI ASUMAM AJUNGEA ÎNTR-UN CENTRU. SAU RĂMÂNEA ACASĂ UNDE SE ÎNTÂMPLA CE SE ÎNTÂMPLA.

Președintele UVSAR recunoaște practic că, în realitate, Centrul de monitorizare a fost închis pe fondul relației cu voluntara minoră. Pe de altă parte, susține că nici măcar acesta nu ar fi motivul real – închiderea centrului fiind mai degrabă determinată de reacția nervoasă a autorităților față de anumite nereguli pe care el, Radu Murea, le-ar fi observat și documentat în cursul parteneriatului instituțional derulat. Murea nu vrea însă să ofere acum exemple concrete.

În luna mai, susține Radu Murea, șefa DSP Liliana Moise l-ar fi sunat și i-a spus: Răducu, nu știu pe cine ai deranjat, dar am primit ordin de la prefect să închidem colaborarea.

Radu Murea susține că instituțiile publice locale partenere UVSAR, mai exact oamenii cu funcții de la vârful lor, știau de relația lui cu voluntara minoră B., ba chiar știau cu cel puțin o lună de zile înainte să se închidă centrul. De unde știau? Le-ar fi spus chiar el. Murea a refuzat să dea nume. A spus doar că e vorba de “instituțiile competente pe care le-ați contactat chiar dumneavoastră“.

Președintele organizației susține că inclusiv primarului orașului Galați Ionuț Pucheanu i-a povestit despre relație, într-o discuție amicală în care edilul se arăta îngrijorat că Murea lipsește din cercurile comune pe care le frecventau.

“Jumătate de Galați știa de mine și B.” a mai spus Murea pentru a întări ideea că relația nu a fost considerată problematică de aproape nimeni. Contactate de Dela0.ro în cursul documentării, multe persoane din zona instituțională sau ONG au conchis că relațiile unui președinte de organizație cu voluntare minore ar fi o chestiune de viață privată sau, cel mult, un scandal sexual.

Partenerul public n-a vrut să vorbească

ONG-ul lui Radu Murea a obținut contracte de furnizare servicii de la instituții locale, deși organizația nu era în măsură să ofere serviciile pentru care era contractată. E vorba de servicii de prim ajutor oferite la diverse evenimente organizate de Primăria Galați.

Mai mulți voluntari UVSAR au declarat pentru Dela0.ro că prezența ambulanței la astfel de evenimente era strict de formă.

În cazul unei situații de urgență UVSAR nu putea face transportul cu ambulanța proprie pentru că nu avea șofer calificat să o conducă. Ambulanței nu-i lipsea însă doar șoferul calificat, ci și personalul specializat. La unele evenimente mergeau doar Radu Murea și un voluntar minor.

DSP Galați a confirmat pentru Dela0.ro că nu a eliberat vreodată autorizație de funcționare pentru ambulanța UVSAR.

Am încercat să discutăm și cu primarul orașului Galați Ionuț Pucheanu.

L-am căutat la primărie, la telefon, prin sms. Nu am primit nici măcar un refuz de a comenta. Pur și simplu, primarul Pucheanu – care vrea un nou mandat la alegerile locale de la sfârșitul acestei luni – a ocolit orice contact cu întrebările Dela0.ro.

După mai multe telefoane, solicitarea de a discuta cu edilul fost preluată de o doamnă din echipa de comunicare a primăriei. După ce i-a fost prezentat subiectul documentării, prima reacție a femeii a fost de uimire și nemulțumire politică: de ce fix în campanie apare acest subiect?

Într-un final, singura voce a Primăriei Galați la care am reușit să ajungem a susținut că orice discuții dintre primarul Ionuț Pucheanu și Radu Murea, indiferent de conținutul lor, ar fi de natură privată.

Un cartof prea fierbinte

În tot acest amestec de fapte abuzive și complicități tăcute, oamenii din instituțiile publice locale par să se fi gândit la viața personală a președintelui de ONG, dar mai ales la imaginea lor în prag de alegeri. Nimeni nu pare să se fi gândit la voluntarele minore. Și la ce a însemnat pentru ele o astfel de experiență.

Câtă vreme “scandalul sexual” era ascuns de ochii publicului toate instituțiile implicate se bucurau de beneficiile colaborărilor cu Radu Murea, organizația sa și voluntarii pe care îi coordona. În momentul în care Dela0.ro a început să pună întrebări despre relațiile președintelui de ONG Murea cu voluntare minore, numele lui și al organizației sale au devenit cu totul noi, aproape de nerecunoscut pentru reprezentanții locali.

UVSAR e acum un cartof prea fierbinte, de care toată lumea trebuie să scape.

Pentru a sublinia că nu-l cunoaște pe Radu Murea, prefectul județului Galați a ținut să sublinieze că nu e din Galați – iar singura dată când l-a întâlnit a fost la lansarea Centrului de monitorizare. Nașul Răzvan Topală a negat amiciția cu Murea și chiar a anunțat că în momentul de față nu-și mai vorbesc.

Iar Universitatea Dunărea de Jos (care a găzduit o bună bucată de timp un centru de prim ajutor înființat de organizația lui Radu Murea în campusul universitar) s-a delimitat într-atât încât a simțit nevoia să precizeze inclusiv că organizația lui Murea nu face parte din structura organizatorică a instituției.

În lipsa întrebărilor noastre președintele de organizație Radu Murea și-ar fi văzut în continuare de “chestiunile de viață privată”. Iar oamenii de la vârful instituțiilor locale le-ar fi considerat, și astăzi, bârfe.

