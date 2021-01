A apărut vaccinul anti-COVID românesc, natural, de ţară!

- Bună ziua! De unde pasiunea pentru biochimie?

- Pentru ce? Eu sunt pasionat de table, mai ales. Aşa mi-a şi venit ideea cu vaccinul, că jucam table cu nea Nicu, poştaşul. În cinstea lui am pus vaccinului şi denumirea "mesager". Aşa se cheamă, "A.R.N. mesager", de la Anton, Relu şi Nicu. Relu sunt eu, iar Anton e vecinul, care n-a venit cu ideea, ci cu două peturi de vin.

- Dar ideea, ideea cu vaccinul, de unde a venit?

- Mai demult am avut bufet, dar am renunţat după ce s-au plâns unii că turnam apă în vin. Eu o făceam doar pentru binele lor, să nu se îmbete, să se bată. După aia am auzit de la televizor că şi în vaccinul ăsta, albastru, de la Viagra, se bagă apă, se fac mai multe doze din una singură, deci mi-am zis că am experienţă. Plus că mai am şi vaci, iar "fermă de vaci" sună cam la fel cu "firmă de vaccinuri", nu trebuie să schimb prea multe litere. Am citit că primul vaccin din lume a fost făcut din zeamă de la vaci bolnave, aşa că am făcut şi eu zeamă de vacă bună, cu vitamine. Cum "vaccin" vine de la vacă, bănuiesc că şi cuvântul "vitamină" vine de la vită, aşa cred...

- Şi cum e vaccinul dumneavoastră cu vitamine?

- Bun, gustos! Cu rădăcinoase, roşii, ardei, pătrunjel deasupra, eventual cu ardei iute şi smântână. La cât de acru facem vaccinul, te trezeşte şi din mahmureală, nu doar din COVID! Mai are un avantaj, că nu se administrează prin injectare în mână, ci oral, cu lingura. Ce-i drept, folosim şi noi alcool înainte de vaccinare, dar nu frecăm pacientul pe braţ cu el ci i-l servim aşa, într-un păhărel.

- Practic, ce descrieţi dumneavoastră e o ciorbă de vită! Ce legătură are cu vaccinul împotriva coronavirusului?

- Are! Are, că tot de la o ciorbă s-a molipsit omenirea! De la ciorba de liliac! Cui pe cui se scoate!