Eu unul, de naiv ce sunt, asociez ideea de meritocraţie automat cu ceva pozitiv. Pozitiv în sensul bun, clasic, cum ar veni, al cuvântului.

Dar, nu-i aşa, acum, de când cu pandemia de coronavirus, un test covid, care, ca un făcut (dpdv românesc), se numeşte abreviat PCR (polymerase chain reaction - reacţie de polimerizare în lanţ), te poate scoate pozitiv, iar pozitiv în materie de boli infecţioase înseamnă negreşit ceva negativ!

Ei bine, am făcut ochi mari când am văzut la o librărie, printre alte cărţi în original, şi una semnată de Daniel Markovits: The Meritocracy Trap: How America's Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite. Deci, decât atât: „Capcana meritocraţiei: Cum mitul fondator al Americii hrăneşte inegalitatea, demantelează clasa de mijloc şi devoră elita”, carte apărută la Penguin Random House în 2019.

Un titlu cât un program şi, putem deduce, o carte în care autorul încearcă să demonstreze cu vârf şi îndesat că meritocraţia-i ceva naşpa şi nu merită să ne-o dorim!

Mda. Care va să zică aşa: „capcana meritocraţiei”. Scurt pe doi: o chestie rea, negativă, nu? Chiar aşa? Ne dăm noi de decenii cu capul de pereţi deplângând lipsa de meritocraţie, iar ditamai profesorul de la ditamai universitate americană de elită (moment în care parcă-mi vine să bag termenul între ghilimele...) ne dă cu dânsa (ideea de meritocraţie) în cap: e o capcană, fraţilor! Ce urmează? The Democracy Trap? A, staţi aşa: cartea asta a apărut deja prin 1992, sub semnătura lui Graham E. Fuller! E o carte scrisă, ce-i drept, din unghiul „pericolelor lumii de după Războiul Rece” (subtitlu). Oricum, probabil că de aici i-a venit ideea (de titlu şi de carte) lui Markovits.

Evident, n-am cumpărat cartea celui din urmă, nu în ultimul rând pentru că, de import fiind, e scumpuţă tare. Am răsfoit-o, apoi, ajuns acasă, am dat o căutare după titlul în cauză. Şi am găsit o prezentare a ei pe pagina editurii. Traduc: „Un nou argument revoluţionar din partea eminentului profesor de la Yale Daniel Markovits care atacă falsa promisiune a meritocraţiei”. Din titlul ăsta al prezentării, eu unul n-am cum să nu reţin o sintagmă: „argument revoluţionar”. Ahaa, vorba pisicii din reclamă.

Ce mai aflăm? Păi, că „e o axiomă a vieţii americane că avantajul ar trebui obţinut prin abilitate şi efort. Chiar dacă ţara se-mparte-n două la fiecare turnură (bănuiesc că aceasta se referă la alegeri), idealul meritocratic - acela că recompensele sociale şi economice ar trebui să vină în urma realizărilor şi nu ca expresie a reproducerii /originii - guvernează la suprem. Atât democraţii, cât şi republicanii repetă cu insistenţă noţiuni meritocratice. Meritocraţia reprezintă inima a cine suntem. Susţine visul american.”

Evident, frazele acestea dau cadrul ce trebuie dărâmat prin argumentaţia cărţii şi negreşit urmează un but, un dar... „Dar ce /facem/ dacă, de sus în jos şi de jos în susul lanţului social, meritocraţia e o aparenţă (a sham)? Astăzi, meritocraţia a devenit exact ceea ce trebuia să combată când a fost concepută: un mecanism pentru concentrare şi transmitere dinastică a bogăţiei şi a privilegiilor peste generaţii.”

Mă opresc aici. Cred că tenta neomarxistă a discursului e deja cât se poate de evidentă.

Da, desigur: meritocraţia nu-i perfectă, aşa cum nici democraţia nu-i perfectă etc. etc. Ambele reprezintă idealuri care nu pot fi realizate nicicum cu perfecţie, pur şi simplu pentru că, vorba aia, nobody is perfect sau, mai pe româneşte, pentru că omu-i om şi supus greşelii. Dar a le dilua ori chiar demonta sensul nu poate decât să ducă la un altfel de (r)evoluţie - una de care omenirea a mai avut parte şi care nu i-a adus altceva decât dictaturi sinistre, cu împărţirea „bogăţiei” întru egalitarism (egalitarismul, ca fapt divers, e prezentat pe Wikipedia în limba germană drept opusul meritocraţiei...)! Deci, decât să avem bogaţi şi săraci, nu mai bine să fim toţi săraci? Şi apoi, ca să-nchid cercul formal şi informal, ce, n-a fost bine pe vremea P.C.R.-ului? Dacă erai (membru sau chiar activist) P.C.R. (Partidul Comunist Român) ori aveai P.C.R. (pile, cunoştinţe, relaţii), te descurcai de minune. Dacă nu, nu. Sau deloc. Excepţiile confirmă regula.

Michael Astner este poet, traducător şi publicist