“Captivul”, de Dora Pavel

Lunga destăinuire a tânărului Zigu Jedrijevschi, torturat de afecţiunea nefirească, aproape incestuoasă, pentru sora sa geamănă, Zedra, acum grav bolnavă psihic, depăşeşte stadiul unei simple clarificări lăuntrice. Student, mai întîi, la Medicină, la fel ca sora sa, după declanşarea bolii acesteia, Zigu se mută la Arte plastice. Angajat, în paralel, şi ca scenograf-costumier în teatrul condus de propriul tată, el ajunge martorul unui experiment existenţial dramatic şi riscant. Sperînd să-şi vindece fiica, tatăl celor doi, renumitul regizor Peter Jedrijevschi, iniţiază un proiect teatral inedit, în care o implică şi pe ea, alături de alţi cîţiva tineri. Urmînd tehnica psihodramei – de mult utilizată ca metodă curativă în psihoterapie –, Jedrijevschi se hazardează să forţeze transformarea grupului de amatori în actori propriu-zişi, capabili să joace pe scena unui teatru adevărat, cu o sală deschisă publicului larg. Noua postură le produce însă „actorilor” o asemenea excitaţie emoţională şi mintală, încît aceştia ajung să ia arta drept realitate. Protagoniştii evoluează mocnit, în cerc închis, ca nişte animale ghidate perfect în arenă. Totuşi, ei scapă uneori de sub bagheta îmblînzitorilor, descarcerînd forţe primare, distructive, făcînd din roman un veritabil thriller, cu întorsături pe cît de neaşteptate, pe atît de captivante.

DESPRE AUTOR



Dora Pavel este licenţiată în Litere şi a lucrat în învăţămînt, în cercetare şi ca jurnalist radio. După patru volume de versuri, unul de povestiri şi trei cărţi de convorbiri cu scriitori români, autoarea abandonează definitiv poezia şi proza scurtă, pentru a se dedica în exclusivitate romanului de ficţiune, pe care îl consideră cea mai tentantă formă literară. Opţiunea fermă pentru roman survine, neaşteptat, într-un moment de muncă intensă, timp de un an, la elaborarea primei ediţii cu litere latine a Bibliei de la Blaj a lui Samuil Micu (1795), Dorei Pavel revenindu-i corectura şi colaţionarea întregului volum, tipărit la Vatican în 2000, unde a şi fost lansat în prezenţa Papei Ioan Paul al II-lea. Brusc, într-o zi de august a anului 2000, în paralel cu implicarea în această editare, autoarea începe scrierea romanului Agata murind (2003; ediţia a II-a, Polirom, 2004; ediţia a III-a revăzută, în colecţia Top 10+, Polirom, 2014), roman distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi apărut, în 2013,

şi într-o versiune spaniolă, la Editura Crealite din Madrid. Aşa cum a mărturisit, romanciera crede că Biblia de la Blaj, cu tot ce a însemnat ea, „m-a făcut conştientă de voinţa şi de energia mea, de puterea mea de îndurare, de stăpînire, de concentrare, dar şi de detaşare; de pasionalitatea mea, de realele mele resurse: fizice, intelectuale, afective, morale...”. Romanului de debut i-au urmat, tot la Polirom, alte trei romane, Captivul (2006), Pudră (2010) şi Do Not Cross (2013), recompensate cu Premiul USR, filiala Cluj. După un deceniu de la prima apariţie, Captivul continuă să seducă cititorul prin frazarea fluentă, la persoana întîi, prin accentele sale de thriller tensionat şi construcţia ingenioasă a senzaţionalului.



De marti, 21 iulie 2020, la chioşcurile de presa, numai cu Ziarul de Iaşi: “Captivul”, de Dora Pavel

Pret: 14 lei

Partener: Fundaţia Antibiotice Ştiinţă şi Suflet