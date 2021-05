“Chirica e mai periculos decât un virus pentru Iaşi! Specia politicianului gurmand de putere şi bani” Atac USR la adresa primarului ieșean

Deputatul USR PLUS Filip Havârneanu a lansat, marţi, un atac dur la adresa primarului Iaşului, Mihai Chirica, acuzându-l că este mai periculos decât un virus pentru acest oraş şi că “specia lui de politician gurmand de putere şi bani” e protejată pe “Arca PNL”. În plus, deputatul a atenţionat că USR PLUS nu va “gira” bugetul local cât timp Chirica nu va arăta cum cheltuieşte banul public.