A condus câțiva metri pe un drum sătesc fără permis și va face închisoare

La începutul anului trecut, Vasile Baltag îşi cumpărase un Opel Astra. Întrucât nu deţinea permis de conducere, automobilul era condus de doi prieteni ai lui Baltag, I.S. şi G.O. În dimineaţa zilei de 24 martie, Baltag l-a rugat pe G.O. să îi conducă autoturismul până la primăria Belceşti, pentru perfectarea actelor de vânzare-cumpărare. De aici, cei doi s-au întors la domiciliul lui G.O. Acesta a coborât, iar Baltag a trecut la volan, îndreptându-se spre satul Liteni. A fost oprit de poliţie pe un drum sătesc, la mică distanţă de domiciliu.

Conform legii, conducerea fără permis se pedepseşte cu închisoarea pe un termen cuprins între 1 şi 5 ani. Baltag şi-a recunoscut vina, fapt ce conduce la o reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă în cazul închisorii. Ghinionul său a fost însă faptul că nu se afla la primul conflict cu legea. În 2010, Baltag fusese condamnat la 8 ani de închisoare pentru omor, fiind eliberat la termen. În această situaţie, magistraţii Judecătoriei Hârlău nu au mai putut lua în calcul o condamnare cu suspendare, decizând aplicarea unei pedepse de 1 an de închisoare, cu executarea în regim de detenţie. Sentinţa poate fi încă atacată cu apel.