„Conspiraţii”: doar fum, fără foc?

Asta ca să nu mai diluăm prea mult totul, fiindcă în realitate ceea ce încă merită reflecţie şi dialog/ dezbatere, aşadar adevăratele argumente, numai ele demne de luat în seamă, sunt cel mai adesea copleşite, eclipsate, frecvent până şi în opinia unor oameni inteligenţi şi înalt şcoliţi, vulnerabili însă, şi lesne influenţabili pe un versant emoţional sau de-a dreptul iraţional al… „poziţionării” lor. Încât cel dintâi lucru care ar trebui făcut, înainte de angajarea într-o confruntare de substanţă, a punctelor de vedere, este tocmai o delimitare/ discernere între veritabilele argumente, fie pro, fie contra, şi de cealaltă parte, eliminate din dialog, drept sterile, toate acele simulacre de „semne” şi mai ales „dovezi” care nu fac decât să înceţoşeze şi până la urmă să submineze cu totul necesarul demers al înţelegerii raţionale şi al apropierii, prin ea, de adevăr, abia astfel ferit de simetricele situări pătimaşe, orbite de „certitudini” închise în ele însele: „dialog” (!!) al surzilor!?

Evident, nu secolul în care ne aflăm a inventat sau descoperit tema „conspiraţiilor”, dar tot aşa de sigur e şi că nicicând în istoria umanităţii ea nu a avut priza şi voga de acum: ceea ce merită explicaţii, una dintre ele, decisivă, fiind de natură să lege acest început de secol XXI de cel care l-a precedat; ponderea ideologiilor cu tot cu sofismele lor, în propaganda politică şi în răsfrângerile şi consecinţele la care ele au condus în Real-politika diversionistă, totodată şi cinică, a extremismului, fie brun, fie roşu. Aversiunea vs. democraţie şi stat liberal a unor Hitler sau Stalin trebuia să-şi fabrice teorii ale unor conspiraţii: evreiască, antiariană sau anticomunistă, „temelie” de Auschwitzuri şi Gulaguri. Ce anume s-a schimbat hotărâtor la trecerea dintre veacuri, într-al nostru? Ideologii extrem de… „contagioase”, cum fuseseră în fond şi cele din veacul trecut, avem şi azi, sub ochii noştri, ai tuturor, cu un altfel de design, care nu mai e direct politizant, dar mai cu seamă active, gata să „recruteze” şi să manipuleze în folosul unor „beneficiari” (nu rareori chiar comanditari), aşa zicând… „difuzi” (sau cel puţin disimulaţi, „acoperiţi”), categorii de public, grupări şi forţe, eventual mase de adepţi ai unor astfel de „teorii”, pe platforme şi circuite ale unor tehnologii de ordinul comunicării globalizate. 11 septembrie 2001 şi prăbuşirea newyorkezelor turnuri gemene (ţintă simbolică, emblematică) n-au prilejuit numai o comutare a perimatului the Evil moscovit, comunist, într-unul terorist şi anticreştin („islamic”), mai adecvat unei lumi ce nu mai era bipolară, globalizarea şi ideologia ei, generatoare, măcar în parte, şi de masivă migraţie social - economică, având tendinţa de a flutura o retorică identitară, de „cruciadă” defensivă, nu în deplasare, ci „acasă”, val pe care a urcat şi „surferul” Donald Trump. De partea opusă, ayatolahii şi nu numai clericii Islamului acuză „Occidentul” alb de conspiraţie întemeiată pe ura faţă de dominantele moral-religioase (după ei, nu „terorism”, ci strategie de apărare a propriului model de way of life). Propaganda Rusiei lui Putin a făcut din „basmul” ameninţării de către NATO şi UE a „rodinei”/ patriei o apocrită „biblie” a nostalgicilor URSS (şi nu doar „câteva” milioane), „pârtie” către Crimeea şi estul Ucrainei, „anestezie” la urne în favoarea „mandatului” pe viaţă de „Predsedateli”. Vedeţi cât de utile sunt sperietorile „conspiraţiilor”? Oricând şi aproape oriunde.

N-am recurs decât (supra-) cât se poate de rareori la sintagma „teorii ale…”, ba chiar şi aşa, doar sugerând că e limbajul în ireconciliabil „dialog al surzilor” („taberele”). A le lipi, lesnicios, apodictic „eticheta”, au aerul cei care o fac, te scuteşte de argumente, de vreme ce le ignori de plano pe ale „lor”, ce nevoie ai mai avea de contraargumente? Facil şi „expeditiv”, nu? Îl ascultam pe universitarul clujean, psiholog, Daniel David, vorbind despre antidotul formării ştiinţifice ca gândire vs priza nocivă, atât de uşor manipulabilă, a scenariilor, „vigilent” anticonspiraţioniste. Poate conta, desigur, dar nu decisiv, dovadă titraţii (chiar mai mult) în medicină… „covido-sceptici”. Nu credeţi că topoi ale dezbaterii mediatice şi publice, ca, de pildă, scandalul Facebook - Cambridge Analitica şi armatele de heckeri active în confluenţa, tot atât de „spontană” cât şi „întâmplătoare”, cu amplul repertoriu de trişerii şi minciuni sfruntate ale regimului Putin, nu credeţi că acestea sunt focul care scoate „fumul”, globalizat, da, al zvonurilor, suspiciunilor şi temerilor de o subterană eficienţă a conspiraţiilor, tout court, fără rama, atenuantă, a „teoriilor”. Pandemia-imbold de digitalizare „globală”:cui prodest, Gates mare finanţator al OMS? O pleaşcă pentru fanaticii „conspiraţionismului”, nu-i aşa? Şi de ce n-ar fi cazul unor studii şi anchete care să elucideze discuţia, să-i evalueze argumentele pro şi contra, tranşând odată ce este de tranşat? Franceziişi britanicii s-au lămurit cu „soluţia finală” a arsenicului anti-Napoleon. La noi, refuzul testului ADN privind cauza morţii lui Eminescu îi stimulează endlessly pe „denunţătorii” bănuitului „complot”. De ce să nu tranşăm adevărul relaţiei „fum” vs. „foc”?

Nicolae Creţu este profesor doctor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar