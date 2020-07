A crescut numărul candidaţilor din sudul ţării care vin la Politehnică

În plus, majoritatea candidaţilor au pus cel puţin cinci sau şase opţiuni la depunerea dosarelor, deci vor fi redistribuiţi în funcţie de media de admitere la celelalte facultăţi, în ordinea opţiunilor. În plus, o noutate în acest an este faptul că a crescut în mod notabil numărul candidaţilor care vin din sudul ţării. „Cei din comisiile de admitere de la facultăţi au observat faptul că a crescut notabil ponderea candidaţilor care vin din sudul ţării. Nu avem deocamdată o statistică, însă numărul acestora a crescut. O explicaţie este faptul că în ultimii doi ani am coborât pe hartă cu promovarea universităţii, iar rezultatele încep să se vadă. A crescut interesul tinerilor pentru Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iaşi, deci am crescut ca brand”, explică rectorul instituţiei, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval.

În plus, se poate observa o creştere a interesului şi pentru domenii care nu aveau în anii anteriori foarte mulţi candidaţi. Astfel, facultăţi precum cea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” sau de Design Industrial şi Managementul Afacerilor (fosta facultate de Textile şi Pielărie) au ocupate deja locurile la buget în proporţie de aproximativ 70% doar cu candidaţii care au ca primă opţiune aceste facultăţi, urmând ca procentul să crească şi mai mult în urma redistribuirilor.

În cursul zilei de ieri au fost publicate rezultatele admiterii la Automatică şi Calculatoare (AC), unde numărul de candidaţi a fost aproape dublu faţă de anii trecuţi. Astfel, la AC au fost depuse 1.387 de dosare pentru locurile la buget, în comparaţie cu 700-800 de dosare câte erau depuse în anii anteriori, deci anul acesta concurenţa a fost de aproximativ 4,5 candidaţi pe un loc. Rectorul Politehnicii, prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, explică însă că această cifră nu este atât de relevantă. „Având în vedere că anul acesta nu a fost susţinut examen de admitere, mulţi dintre candidaţi doar şi-au încercat norocul. Majoritatea însă vor rămână la TUIASI, urmând să fie redistribuiţi, în ordinea mediilor şi a opţiunilor, la celelalte facultăţi. Puţini sunt cei care se vor orienta către alte facultăţi de informatică din ţară”, a explicat Dan Caşcaval.

Un număr mai mare de candidaţi faţă de anul trecut, cu aproximativ 100, a fost înregistrat şi în ceea ce priveşte locurile alocate pentru românii de pretutindeni. Astfel, au fost depuse aproximativ 550 de dosare de către candidaţi din Republica Moldova sau de candidaţii români din afara ţării.

Chiar dacă interesul pentru Politehnica ieşeană a crescut, rectorul insitituţiei menţionează că este puţin probabil ca Ministerul Educaţiei să aloce locuri suplimentare pentru admiterea din toamnă. „Vom vedea dacă va fi posibil să suplimentăm numărul de locuri. Vom încerca să transformăm eventual numărul de locuri rămase libere la masterat în locuri la licenţă. Rămâne însă să vedem care va fi situaţia la finalul perioadei de admitere pentru masterat, adică după 5 august, având în vedere că încă nu s-a încheiat la noi perioada de susţinere a licenţelor”, a adăugat rectorul insitituţiei.

Până la finaul zilei de ieri, la toate cele 11 facultăţi, au fost depuse peste 3.300 de dosare pentru locurile la buget şi aproape 200 exclusiv pentru cele la taxă. De menţionat este că aceştia sunt candidaţi unici, majoritatea acestora alegând şi alte facultăţi ale Politehnicii în cazul în care nu au intrat la facultatea menţionată la prima opţiune.