„Cu ce rămânem după pandemie”

„Being challenged in life is inevitable, being defeated is optional.” (Să treci prin î ncercări î n via ţ ă este inevitabil, să fii î nfr â nt e alegerea ta.) - Roger Crawford

Cu noi înşine. Singuri cu sinea noastră. Ceea ce poate fi teribil. Acolo totul este pe bune. E un loc unde nu te mai poţi minţi, nu mai poţi înlocui lucrurile adevărate cu surogatele pe care societatea modernăţi le pune la dispoziţie cu o abundenţă aproape deşănţată. E ca grădina casei. Nu ai decât ce ai plantat peste ani. Unii au avut înţelepciunea să se apuce de grădinărit. Alţii au continuat mai abitir grădinăritul. Iarăşi alţii, şi nu puţini, s-au îngrozit şi au vrut să fugă. Atât de mult încât au ajuns să se revolte violent împotriva evenimentelor care i-au obligat să rămână doar în grădina lor pustie.

Cu dovada că ochii sunt oglinda sufletului. Că poţi să accezi direct la sufletul unui om privind intens în ochii lui. Nu ştiu dacă şi voi aţi remarcat că foarte mulţi oameni au ochi frumoşi şi iarăşi şi mai mulţi au ochi „interesanţi”. Într-o mare de „măşti” am redescoperit misterul primordial care se ascunde în privirea oamenilor. Atât de „orbi” devenisem la acest lucru încât de multe ori nu am fost capabili să recunoaştem oamenii din spatele măştii. Dar invers va fi aproape imposibil.

Cu timp. Intrasem, vasta noastră majoritate, într-o criză hiper-acută de timp. Sau cel puţin asta era senzaţia atât de puternică că am fi putut jura că e realitatea dură. Dintr-o dată am câştigat timp să privim cerul şi să ne mirăm de zborul aparent dezordonat al fiinţelor aerului. Am câştigat timp să ne ascultăm trupul şi să îi ostoim rănile. Să vedem dincolo de privire ce este în jurul nostru şi mai ales pe cei care ne sunt cel mai aproape. Am avut timp să înţelegem că, oricât am vrea, copilului nu îi place broccoli, chiar dacă e „sănătos”. Am avut timp să le facem bucuriile care contează, cele mici. Am câştigat timp să creăm amintirile cu care, la un moment dat, vom hălădui prin univers.

Cu nevoia de ceilalţi. Nevoia primară, cea soră cu foamea, de a fi împreună. Nu aroganţele superficiale şi în final uman nedemne de a avea „admiratori” sau de a provoca invidii ieftine. Cu nevoia viscerală de a fi printre semenii tăi, de a petrece viaţa într-un grup. Am înţeles cât de greu atârnă singurătatea. Unii dintre noi ştiau deja. Acum am învăţat toţi, mult mai devreme decât ar fi fost cazul. Şi poate din înţelegerea asta nouă vom învăţa să ne ţinem aproape oamenii şi nu lucrurile. Altfel, trecerea noastră în alte lumi suspendate prin universurile paralele va durea mai mult decât ne putem, încă, imagina.

Cu binecuvântarea creativităţii umane. Fie că am regăsit-o pe a atâţia altora dinaintea noastră (artişti, oameni de ştiinţă, oameni obişnuiţi), fie că ne-am descoperit-o pe a noastră, creativitatea a transformat vieţile celor mai mulţi dintre noi în toată perioada asta. Cel mai frumos dar pe care l-am primit o dată cu creierul nostru mare, a înflorit din plin şi i-am cules roadele mai mult ca oricând. Nu doar că am asimilat o parte mult mai mare din „corola de minuni a lumii”, dar am produs şi noi, minunile noastre mici, însă la fel de hrănitoare.

Cu o bogăţie imensă. Dacă privim atent rândurile de mai sus, înţelegem că transformarea vieţii din ultimul an a adus de fapt îngroşarea esenţelor tari, profunde, de la rădăcina a ceea ce ne defineşte ca oameni şi au scuturat măcar o parte din gablonţurile care ne goleau pe zi ce trecea de frumuseţea noastră umană.

Bogdan Iliescu este medic primar neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi şi preşedinte al Asociaţiei Creierului Iaşi