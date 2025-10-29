VIDEO | Tentativă de sinucidere la Iași, în Alexandru cel Bun. Un bărbat s-a baricadat în casă, a dat drumul la gaz și a amenințat că se aruncă în aer
Incident grav, miercuri seară, în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, în zona Pieței Voievozilor. Un bărbat s-a baricadat în apartamentul său de la etajul 5 al unui bloc turn, a dat drumul la gaz și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Bărbatul a fost cel mai probabil, inspirat, de tragedia din cartierul Rahova din București, acolo unde, în urma unei acumulări de gaze un bloc a sărit în aer, iar trei persoane și-au pierdut viața.
Potrivit primelor informații, bărbatul a sunat-o pe mama sa și i-a spus că vrea să se sinucidă. Femeia a alertat imediat autoritățile. Polițiștii au ajuns primii la fața locului, iar când au simțit miros puternic de gaz, au solicitat intervenția pompierilor.
Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici
Echipajele ISU Iași au acționat rapid: au oprit alimentarea cu gaz, au pătruns în locuință și, împreună cu polițiștii, au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul extrem. Acesta a fost preluat de un echipaj medical pentru evaluare.
Publicitate și alte recomandări video