VIDEO | Tentativă de sinucidere la Iași, în Alexandru cel Bun. Un bărbat s-a baricadat în casă, a dat drumul la gaz și a amenințat că se aruncă în aer

Incident grav, miercuri seară, în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, în zona Pieței Voievozilor. Un bărbat s-a baricadat în apartamentul său de la etajul 5 al unui bloc turn, a dat drumul la gaz și a amenințat că își va pune capăt zilelor. Bărbatul a fost cel mai probabil, inspirat, de tragedia din cartierul Rahova din București, acolo unde, în urma unei acumulări de gaze un bloc a sărit în aer, iar trei persoane și-au pierdut viața.

Potrivit primelor informații, bărbatul a sunat-o pe mama sa și i-a spus că vrea să se sinucidă. Femeia a alertat imediat autoritățile. Polițiștii au ajuns primii la fața locului, iar când au simțit miros puternic de gaz, au solicitat intervenția pompierilor.

Echipajele ISU Iași au acționat rapid: au oprit alimentarea cu gaz, au pătruns în locuință și, împreună cu polițiștii, au reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la gestul extrem. Acesta a fost preluat de un echipaj medical pentru evaluare.

