Nu ştiu la ce medicament, la ce gel ori supliment alimentar era reclama, dar pot bănui că explicaţia va fi fiind vreo traducere cu Google Translate. Verificându-mi teza, ce-am constatat: exact aşa şi este! Introduci „Why do knees hurt?” şi obţii „De ce doare genunchii?”. Dacă spui în engleză „Why do my knees hurt?”, evident că rezultă „De ce mă doare genunchii?”.

În zilele din urmă, am adunat ceva cazuri de lucru cel puţin impropriu cu limba română, fie că-i vorba de ratarea transpunerii din engleză în română a unei expresii anume, fie că-i vorba de folosirea aiurea (ilogică) a unei expresii româneşti într-un context sportiv. Sunt, în mare, exemple minore. Nu se duce lumea dracului din atâta lucru, nu? Evident că nu, dar cum diavolul în detalii se ascunde...

Lungimea funiei

Inspectorul-şef Bright (în serialul britanic poliţist Endeavour):

- He’s had enough rope! (cu referire la detectivul Endeavour Morse, personajul principal)

Traducătorul/ Traducătoarea:

- Şi-a făcut-o cu mâna lui!

Hă???

To have rope/ to give someone some rope sunt expresii englezeşti, sensul fiind: a avea /a da cuiva libertate (de mişcare/ acţiune), spaţiu de manevră... În context, ideea era că lui Morse (nou fiind) i s-au permis destule, acum gata!

„Linia de finiş”

„N-a trecut linia de finiş”, a spus, printre altele, comentaorul finalei Tsitsipas - Djokovic de la Roland Garros 2021: mda, înţeleg ce-a vrut să spună (că, de, a avut 2:0 la seturi, îi mai trebuia unul, dar a ajuns în decisiv şi l-a pierdut şi pe ăla), dar tot lipsit de logică rămâne comentariul, căci, totuşi, Tsitsipas a trecut linia de finiş, căci n-a abandonat, atâta doar că a trecut-o abia al doilea!

„Ploaie de goluri”

După meciul Austria - Macedonia de Nord (Euro2020/21, Bucureşti) (3:1), la ProTv (care dă CE) am auzit aşa: „Ploaie de goluri la Bucureşti!” Mda, dacă 4 goluri înseamnă ploaie de goluri, bănuiesc eu că de-ar fi fost vreo două în plus, asta ar fi însemnat „potop de goluri”, nu?

Când punctele de loialitate îţi „expiră”

Şi încă o pastilă, servită de furnizoru-mi de telefonie. Primesc eu un sms, aflu că punctele de loialitate acumulate „mai pot fi folosite pana la 30 iunie 2021 inclusiv, urmand ca dupa aceasta data sa expire”. Folosite, evident, ca să cumperi nu ştiu, mai exact, să ai „beneficii la branduri de top”.

Las la o parte că n-am reuşit nici măcar să văd câte puncte mai am, măcar aşa, ca chestie, pentru că m-a enervat sistemul: parcă accesam un robot din ăla care te ţine minute bune până să afli/rezolvi ce doreşti! Dacă afli/rezolvi, că n-am reuşit să-mi aflu multele/puţinele-mi puncte ce urmează să expire! Bun, acum la chestiune: cum sună asta, frate, să-ţi „expire” punctele de loialitate? Dar la faptul că s-ar putea să-mi expire loialitatea faţă de furnizor oare nu s-o fi gândit nimeni?

Michael Astner este poet, traducător şi publicist