„Deşoşocizarea” AUR

Marea „bombă” mediatică a excluderii „senatoarei Şoşoaca din rândurile AUR, care în realitate nu are nimic surprinzător şi nici vreun efect de cine ştie ce „cutremur” (clişeu tare tocit, dar drag unor televiziuni „de ştiri”) care să justifice tam-tam-ul însoţitor, este în schimb o ocazie, pentru noi toţi, de a ne întreba cum se fac (şi se desfac, tot aşa de „expeditive”) atâtea propulsări vertiginoase, aproape de pe o zi pe alta, în prim-planul unei atenţii „stimulate”, în cea mai mare măsură, de-a dreptul artificial. Departe de a fi un „caz”, o excepţie „absolută” (sau, mai… „modest”, una dintre), ascensiunea ei de până la bobârnacul „fatal”, iată, administrat statutar, ca de altfel şi ce-i va urma acestuia, cred că ilustrează cu o claritate ca de manual (How to…) reţeta de fabricaţie a unor asemena „VIP”-uri, hm,… politice, succesiune a treptelor care conduc la o atare „notorietate”, te pomeneşti, culmea, şi temută, şi… invidiată.

Despre mega-„surpriza” electorală AUR s-a spus că ea s-a clădit cu repeziciune pe un „teren” lăsat vacant de „corifei” ca Vadim sau Funar şi adepţii lor, pripăşiţi, ca dragnista Olguţa de pildă, sub alte „firme” aducătoare de voturi, funcţii, cheag şi privilegii, că doar nu aveau de ce să se îngroape, nici măcar la figurat, odată cu „liderul”. E un adevăr, „culoarul” rămăsese liber, neocupat, aşa că, neapărat, „cineva” trebuia să ia seamă la aşa un „gol” dureros şi de umplut rapid. Acest „cineva” clarvăzător n-avea de ce să se ţintuiască, cumva exclusivist, într-un singular, poate „eroic”, dar nu şi destul de eficient. Era nevoie de un „antrenor” de echipă, din care să iasă… AUR. Se nimerea şi bine, cu campania electorală (parlamentare) online, aproape „pe tăcute”, în orice caz prielnică propagandei şi propagării pe reţele de social media, se vor fi ivit, la timp, ca prin minune, tenori şi solişti, dintre ei şi viitori lideri, ai acestei „Alianţe pentru Unirea Românilor”, niscai entuziaşti „avizaţi” în materie de psihologie socială şi staff-ul AUR era cam gata. Restul, testarea temelor-liant, recrutarea şi mobilizarea adepţilor/ votanţilor, progresiv, veneau de la sine. Şi au dat rezultatele văzute la urne.

După alegeri şi treptata răcire a „surprizei”, a început seria „episoadelor” de accelerată cultivare de către „senatoarea” Şoşoacă a propriei sale „Imagini”, desprindere rapidă din plutonul „aleşilor” AUR, ba, încă şi mai ostentativ, chiar dintre cele câteva nume văzute ca „de vârf”. Şi ce a făcut proaspăta VIPă, ca să-şi edifice un piedestal pe măsura „greutăţii” ei în ierarhia vizibilă la TV? A ales să-şi concentreze „tirul” şi show-ul pe topos-ul de cea mai mare popularitate potenţială: pandemia Covid, mască-„botniţă” refuzată, sfidată, ca şi restricţiile şi interdicţiile privind social life vs. Şoşoacă: dă-i cu petreceri care-i afirmă, negreşit mediatizat cu promptitudine, imaginea de individualitate puternică, „liberă”, „polemică”. Nu făcea decât să îngroaşe pro domo sua una dintre temele-cheie ale AUR, cu mai puţine bolboroseli „dacomane” şi cu nurii feminini, în schimb, ai Dianei.

Fără „receptivitatea” maximă, de la bun început, a televiziunilor, în cel mai bun caz doar semi-distanţate de grosiera supralicitare a acestui „potenţial”, D.Ş. ar fi rămas în anonimat, cu „ideile”, „prestaţia” şi, mai ales, „stilul” ei, deci „şoşocizarea” reprezentării AUR le datorează cel puţin 50% celor din media/televiziuni. Atâta popularitate galopantă avea de ce să trezească gelozii şi invidii, ba în mod sigur şi temeri. Ce va urma? „Independenta” Şoşoacă? Semne de traseism, „discret”, sau poate cinic? Vom vedea. Sigur, tot… la TV.

Nicolae Creţu este profesor doctor în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic şi istoric literar