Omenirea a ajuns într-un punct critic. Lumea în care trăim e tot mai instabilă şi într-o rapidă schimbare, confruntată cu riscurile existenţiale ale noului secol. Efectele, bune sau rele, sînt oricînd posibile. Continuăm să gîndim viitorul doar pe termen scurt, prin dezbateri sterile şi contradictorii, folosind o retorică alarmistă şi pesimistă. În această carte pe cât de succintă, pe atât de captivantă, binecunoscutul om de ştiinţă şi autor de bestselleruri Martin Rees susţine că şansele omenirii depind decisiv de modul diferit în care vor fi abordate problemele zilei de mîine.

Viitorul omenirii e strâns legat de ştiinţă şi de cum vom şti să utilizăm progresul tehnologic. Pentru a evita riscurile, e necesară o gândire pe termen lung, raţională, globală, colectivă şi optimistă. Progresele din biotehnologie, cibernetică, robotică şi inteligenţa artificială, aplicate cu înţelepciune, ar putea să ne ofere noi puteri ca să depăşim ameninţările ce pândesc planeta, începînd cu schimbarea climatică şi sfârşind cu războiul nuclear. În acelaşi timp, viitoarele progrese în ştiinţa spaţială vor permite explorarea sistemului nostru solar şi chiar a ceea ce se află dincolo de el, folosindu-ne de roboţi şi de inteligenţa artificială. Nu va exista niciun „Plan B”, nicio alternativă viabilă, dacă nu vom avea grijă noi înşine de planeta pe care o locuim.

DESPRE AUTOR

Martin Rees este astrofizician, „Astronomer Royal” din 1995. A fost profesor la Cambridge University și președinte al Royal Society. De același autor: Before the Beginning – Our Universe and Others (1997), Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe (1999), Our Cosmic Habitat (2001), From Here to Infinity: Scientific Horizons (2011).

De marţi,25 mai 2021, la chioşcurile de presă, numai cu Ziarul de Iaşi: “Despre viitor. Perspectivele umanităţii" – de Martin Rees

Pret: 15 lei

Partener: Fundaţia Antibiotice Ştiinţă şi Suflet