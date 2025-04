A dispărut o treime dintre catolicii Diecezei de Iași. Preoții nu sunt îngrijorați, chiar dacă în unele comunități numărul de enoriași s-a redus la jumătate

Declinul este mai accentuat în orașe, unde comunități precum Onești, Bacău, Roman și Iași au pierdut între 40% și 60% din credincioși. De exemplu, în Onești, populația catolică a scăzut de la 7.000 la 3.078, iar în Bacău, de la 24.649 la 12.120. În mediul rural, scăderile sunt de până la 40%, iar în Săbăoani, cea mai mare comunitate catolică rurală, numărul credincioșilor a scăzut de la 11.035 la 6.819.

Totodată, Parohia „Sfânta Tereza” din Roman nu mai este a treia din dieceză, ajungând pe locul 15.

Pe de altă parte, există și excepții, cum ar fi Parohia Horpaz-Miroslava, unde s-a înregistrat o creștere de peste 25% într-un singur an. „Cea mai mare creştere a numărului de familii şi credincioşi o sesizăm în Parohia Horpaz-Miroslava, de lângă Iaşi, de peste 25% într-un singur an, ajungând acum la 482 de familii, cu 1.215 credincioşi”, reiese din comunicat. O explicație ar fi aici creșterea populației generale din acel areal.

Principalele cauze ale fenomenului, după cum au transmis reprezentanții Diecezei de Iași, sunt sporul natural negativ, scăderea natalității, urbanizarea, indiferența religioasă, dar mai ales emigrația masivă.

Pr. Isidor Iacovici, coordonator naţional pentru pastoraţia românilor catolici de rit latin în Italia, a declarat pentru „Ziarul de Iași” că nu consideră alarmantă această scădere, explicând pe larg problematica emigrației.

„Nu ne neliniștește că a scăzut numărul catolicilor. De ce? Pentru că această emigrație, care este spre Europa și în toată lumea asta a românilor noștri și, dacă vreți, a catolicilor noștri, se explică. Ei au dispărut de acolo, din România, dar n-au dispărut de tot. Dacă vorbim de câteva mii bune de catolici numai la Roma, ca să nu vorbesc din toată Italia, vorbim undeva 6.000-7.000 de romano-catolici în Roma și în împrejurimi, să zicem în Lazio. Oamenii ăștia ce statut au? Mai sunt români sau nu mai sunt români? Momentan stau în Italia, dar de fapt ei au casă în România. Eu personal am domiciliul la Iași. Sunt luat în evidență la Iași, precum că sunt creștin catolic sau m-au abandonat?”, a precizat parohul.

Astfel, preotul a subliniat că mulți catolici, care locuiesc în Italia, nu apar în date oficiale.

„Eu, de exemplu, răspund de o comunitate catolică aici la Roma. Acum două-trei luni acum am vizitat peste 550 de familii și am văzut peste 2.000 de fețe umane, adică catolici. Nu am vizitat nici jumătate, unii dau adresa, alții nu. „Dar de ce mă întreabă? Dar de ce vrea să știe adresa mea? Dar nu cumva vrea să îmi facă rău? Și nu și-au dat nici adresa, numele sau numărul de telefon. Așa îi văd, îi simt. Mă întâlnesc cu ei. Sunt unii înscriși pe listele mele, sunt alții cu care mă întâlnesc cu ei, și spun «Știți, eu merg la italieni lângă, nu mai merg până la dumneavoastră»”, a conchis acesta.