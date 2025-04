A doua cea mai slabă evoluție din ultimul deceniu. Cum a evoluat piața construcțiilor în județul Iași?

Locul patru la nivel național a fost înregistrat atât ca număr total de autorizații (după Ilfov, Timiș și Suceava), cât și în privința creșterii procentuale față de anul 2023. Aceasta în condițiile în care la nivelul municipiului reședință de județ numărul autorizațiilor a scăzut față de anul anterior.

Concret, în județul Iași numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 15% în 2024 față de 2023, de la 1.736 la 2.000 de documente emise – o evoluție semnificativ peste media națională, unde creșterea a fost de doar 3%. Totuși, trebuie menționat că 2023 a fost anul cu cele mai puține autorizații eliberate în Iași din ultimii 13 ani. Dintre județele dezvoltate, doar Timiș a înregistrat o creștere mai mare decât Iașul, cu un plus de 20% față de anul precedent.

De unde vine creșterea înregistrată la nivelul județului?

Pe primul loc la nivel național în ceea ce privește creșterea procentuală s-a aflat județul Ialomița, cu un avans de 25% – 567 de autorizații emise în 2024, față de 455 în 2023. Călărași s-a clasat pe locul al treilea, cu o creștere de 19% și un total de 442 de autorizații pentru locuințe în 2024.

După numărul total de autorizații eliberate în 2024 (pentru locuințe), Iașul s-a plasat pe locul al patrulea, fiind devansat doar de Ilfov (3.446), Timiș (2.373) și Suceava (2.241).

Totuși, în municipiul Iași numărul autorizațiilor a scăzut față de 2023 cu 11%, de la 129 la 115 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Și atunci, de unde vine creșterea înregistrată la nivelul județului?

Față de 2023, numărul autorizațiilor de construire din județul Iași a crescut cu 264. Totuși, această creștere s-a înregistrat doar în aproximativ o treime dintre cele 98 de localități ale județului. În municipiul Iași, însă, numărul autorizațiilor pentru locuințe a scăzut cu 11%. Cea mai mare creștere față de anul anterior a fost înregistrată în comuna Miroslava, care a trecut de la 306 autorizații în 2023, la 467 în 2024, o creștere de 161 autorizații. Deși acest salt este semnificativ, 2023 a fost, de fapt, anul cu cele mai puține autorizații emise în Miroslava, iar anii 2020 și 2021 au fost vârfuri, cu 743 și 762 autorizații eliberate, respectiv.

Dobrovăț a avut un parcurs diferit față de alte localități

Holboca a înregistrat cu 50 de autorizații mai mult decât în 2023 (116, față de 66) și, invers decât trendul național, a avut cea mai mare creștere cel puțin din ultimul deceniu în ce privește autorizațiile de construire pentru locuințe. Alte localități care au avut creșteri includ Bârnova (33 autorizații în plus), Aroneanu (31 autorizații în plus), Valea Lupului (28 autorizații în plus), Tomești (21 autorizații în plus) și Dobrovăț (16 autorizații în plus). Comuna Dobrovăț a avut un parcurs diferit față de alte localități, înregistrând o creștere constantă: de la 17 autorizații în 2022, la 28 în 2023 și 44 în 2024.

Numărul localităților cu creștere zero sau în scădere este semnificativ mai mare, însă scăderea numărului de autorizații în aceste localități a fost mai uniformă, cu un maxim în Municipiul Iași (-14 față de 2023).

