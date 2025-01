A doua etapă a recalculării pensiilor se mișcă greu. Între timp, costurile pentru adeverințele de venit s-au dublat. Precizările șefei Casei de Pensii Iași

Legea nr. 360/2023, în vigoare din septembrie anul trecut, prevede recalcularea pensiilor în termen de 6 luni pentru cei care au depus adeverințele privind veniturile și sporurile nepermanente până la 1 septembrie 2024. Acest termen se împlinește în luna martie 2025, iar până acum ar fi trebuit deja emise câteva decizii de recalculare. Cu toate acestea, procesul avansează foarte lent, iar pensionarii așteaptă cu nerăbdare să afle dacă recalcularea le va aduce o pensie mai mare. Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii (CJP) Iași, ne-a spus că primele decizii de recalculare ar putea fi emise spre finalul perioadei prevăzute de lege.

„Nu am emis nicio decizie de recalculare pentru cele obligatoriu de emis în termen de 6 luni. Este posibil ca primele decizii să fie emise în luna martie 2025”, ne-a declarat Maria Andronache. Șefa CJP Iași a adăugat că săptămâna viitoare va face o analiză a dosarelor pentru a vedea câți pensionari sunt incluși în cea de-a doua etapă a recalculării pensiilor.

Ce reprezintă termenul de 6 luni?

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), acest termen de 6 luni a fost introdus de legiuitor în sarcina caselor teritoriale de pensii pentru a realiza recalcularea din oficiu în dosarele în care au fost depuse adeverințe anterior datei de 1 septembrie 2024. „Acest aspect nu înseamnă că, după cele 6 luni, pensionarii nu mai pot depune adeverințe însoțite de cereri prin care să solicite recalcularea pensiei. Termenul de acordare a noilor drepturi, în acest caz, va fi luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea”, precizează CNPP.

Pensionarii continuă să solicite adeverințele de venit

Iar cererea pentru aceste adeverințe de venit rămâne la fel de ridicată ca anul trecut, ne-a spus administratorul firme de arhivare Price Banks din Iași, care a observat un număr considerabil de solicitări chiar din primele zile ale acestui an.

„Avem 92 de proforme emise în primele zece zile ale anului 2025. Este important de menționat că, deși interesul este mare, nu toate cererile sunt finalizate prin achitarea taxei, întrucât mulți solicitanți se arată reticenți în fața costurilor ridicate pentru eliberarea acestor adeverințe de venit”, ne-a spus administratorul societății ieșene.

Costurile adeverințelor de venit au crescut considerabil

Începând cu acest an, Arhivele Naționale au preluat de la CNPP responsabilitatea de a stabili anual limitele maxime ale serviciilor arhivistice prestate de operatorii economici, după consultarea acestora. Recent, a fost publicată lista cu tarifele valabile pentru anul 2025.

Aceste tarife sunt mai mari față de cele din anul trecut, aproape duble. Astfel, în 2025, o persoană trebuie să plătească 144 lei / 1 an cercetat (fără TVA) și un tarif de 41 lei /1 an eliberat (fără TVA) pentru întocmirea unui certificat cu veniturile brute, sporurile, adaosurile, primele, indemnizațiile, orele suplimentare, acord/zilieri sau drepturi salariale acordate (altele decât din contractul individual de muncă). Comparativ, anul trecut, taxa era de 81 lei / 1 an cercetat (fără TVA) și 27 lei / 1 an eliberat (fără TVA), potrivit documentelor analizate de „Ziarul de Iași”.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a introdus posibilitatea valorificării veniturilor și sporurilor nepermanente asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale. Printre sumele avute în vedere se numără:

Formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

Premiile anuale și premiile acordate pe parcursul anului pentru realizări deosebite;

Recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din anumite sectoare de activitate;

Al treisprezecelea salariu;

Formele de retribuire pentru „orele suplimentare” realizate peste programul normal de lucru;

Sporul acordat personalului didactic care îndrumă practica psihopedagogică și asigură perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatorilor;

Indemnizațiile de muncă nenormată;

Alte sporuri care nu au avut caracter permanent, dar pentru care s-a datorat contribuția de asigurări sociale, acestea putând fi valorificate doar în situația dovedirii lor prin adeverință întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

