A doua scumpire consecutivă a motorinei în decurs de câteva zile. Și încă nu a venit 1 august!

Modificările vin înainte de majorările fiscale programate pentru 1 august, când prețurile vor crește din nou semnificativ. Șoferii din Iași se declară îngrijorați și spun că impactul se simte deja în bugetul lunar.

O nouă scumpire a motorinei în România. Este a doua creștere consecutivă în doar două zile și a treia din această lună. Prețul a urcat din nou pe 15 iulie, cu două săptămâni înainte de intrarea în vigoare a majorărilor de accize și TVA, programate pentru 1 august. De exemplu, la stația Petrom de pe Șoseaua Păcurari din Iași, motorina standard se vindea ieri cu 7,48 lei pe litru, cu 5 bani mai mult decât în ziua precedentă. Benzina standard a rămas la prețul de 7,06 lei pe litru.

Numai în luna iulie, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a realizat deja cinci modificări de preț. Două au fost ieftiniri, în urma scăderii cotațiilor internaționale afectate de conflictul Israel–Iran, iar celelalte două – inclusiv cea de ieri – au fost scumpiri. Precedenta creștere s-a înregistrat pe 14 iulie, când motorina s-a scumpit cu 5 bani pe litru, iar pe 8 iulie, compania a aplicat o majorare de 4 bani. De fiecare dată, prețul benzinei a rămas nemodificat.

Modificări de preț s-au văzut însă și la alte benzinării din Iași, inclusiv la stațiile Rompetrol. Potrivit datelor disponibile, în luna iulie 2025, mai multe stații Rompetrol din Iași au afișat prețuri în creștere pentru motorina Efix 51, ajungând la 7,59 lei/litru în unele locații, cum este și cea de pe Șoseaua Moara de Foc. Aici, în schimb, ultima actualizare înregistrată a fost pe 9 iulie 2025, când motorina standard se vindea cu 13 bani mai puțin, adică 7,46 lei/litru. Dacă ne uităm și la benzina standard, prețul la stația Rompetrol din Șoseaua Moara de Foc din Iași era, ieri, de 7,12 lei/l.

„Am venit să alimentez cu 100 de lei și am plecat cu sub 14 litri de motorină. Parcă îți iei aur, nu combustibil. Totul se scumpește, iar statul doar mărește taxe. Nu simțim nicio compensare, doar presiune pe buzunar. Da, am văzut că s-a scumpit și față de ieri, că eu alimentez pentru mașina de serviciu”, a declarat ieri pentru „Ziarul de Iași”, Daniela S., o șoferință din Iași.