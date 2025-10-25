A doua zi – Președintele Nicușor Dan își continuă vizita la Iași. Întâlniri cu rectorii și militarii (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan își continuă sâmbătă vizita de două zile la Iași. De la ora 09.00, șeful statului participă la Conferința Comună a Consiliilor Naționale ale Rectorilor din România și Republica Moldova la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași. Ulterior, Nicușor Dan va participa la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române, alături de Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași.

Șeful statului a făcut o baie de mulțime, s-a fotografiat cu oamenii, apoi a inspectat armamentul prezentat cu această ocazie.

Printre copiii care au venit astăzi la Palatul Garnizoanei a fost și o mică susținătoare a forțelor armate, în vârstă de cinci ani.

Ora 11.35 – Ceremonia de la Palatul Garnizoanei s-a încheiat. Președintele Nicușor Dan face poze cu mai mulți copii care au asistat la eveniment.

Ora 11.25 – În discursurile lor, președintele Nicușor Dan și generalul Gheorghiță Vlad au marcat Ziua Armatei Române amintind de programul dotărilor militare, respectiv de Iașul care, în istorie a fost „scutul României”. Au fost depuse coroane de flori din partea Președinției, administrației locale și Armatei. Urmează defilarea Gărzii de Onoare. Zbieretele „suveraniștilor” din stradă continuă.

Sărbătorirea Zilei Armatei se va încheia diseară la ora 19, cu tradiționala retragere cu torțe.

Ora 11.00 – A început ceremonia dedicată Zilei Armatei României de la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași. Președintele s-a așezat între militari, nu lângă oficialitățile locale. Se aud niște huiduieli din stradă, acestea au început odată cu ceremonialul religios, pe rugăciunea Tatăl Nostru, și au continuat pe tot parcursul slujbei.

Ora 10.30 – Între timp, mai sus în Copou, la Palatul Garnizoanei, Garda de Onoare face ultimele pregătiri pentru ceremonia la care va participa și președintele Nicușor Dan. Potrivit reporterului ZDI, în zonă au ajuns și mai mulți protestatari de serviciu ai AUR, pregătiți să strice evenimentele dedicate Zilei Armatei Române.

Ora 10.00 – Potrivit reporterului ZDI, aproximativ 15 protestatari s-au adunat pe trotuarul de vizavi de corpul principal al Universității. Aceștia au ratat însă momentul în care președintele a ajuns la întâlnirea cu rectorii, cel mai probabil pentru că nu sunt familiarizați cu străzile din zona academică a Iașului.

Ora 09.35 – A început conferința rectorilor la care participă și președintele. Evenimentul se desfășoară fără accesul presei, jurnaliștii fiind lăsați să suprindă câteva cadre înainte de începutul dezbaterii.

Ora 09.20 – Președintele a ajuns la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Ora 09.10 – Zona din fața Universității este împânzită de forțe de ordine, șeful statului este așteptat să ajungă dintr-un moment în altul.

Ora 09.00 – Ce a declarat rectorul „UAIC” Iași, Liviu Maha, înainte de întâlnirea cu ceilalți reprezentanți ai mediului academic:

Publicitate și alte recomandări video