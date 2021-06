„Deci, Alex Tocilescu, cu un umor de balamuc, cu un firesc năucitor al limbajului pulopizdic, cu femeile lui mecanice, cu veceuri sinucigaşe... Surîsul lui înnoadă lacrimi.” (Emil Brumaru)

„Povestirile lui Tocilescu sunt de-un haz nebun – proze de duminică, în principiu, dar perfect funcţionale şi în zilele de vineri, treişpe, cînd ai nevoie de metafizică pentru a nu te cantona în chestii – să le zicem aşa – parafizice. Adică dincolo de dezinhibările de limbaj atît de hulite în ultima vreme, dincolo de umorul pe care unii, ceva mai numeroşi decît în vremurile gogoliene, nu-l consideră artă în sine, Alex Tocilescu este scriitor în tot sensul cuvîntului. Începînd de la stil pînă la mesaj.” (Lucian Dan Teodorovici)

DESPRE AUTOR



Alex Tocilescu (n. 1977, Bucureşti) este scriitor şi publicitar. După mai mulţi ani petrecuţi în străinătate, mai întâi în Germania, iar ulterior în Statele Unite, se întoarce în 2009 în România. În prezent este copywriter la o agenţie de publicitate din Bucureşti. A publicat articole în România liberă, Dilema Veche, Vice şi alte periodice. Este autorul volumului de proză scurtă Standard (2009) şi al romanelor Carne crudă (2007) şi Eu et al. (2005, 2017, 2018). Două povestiri ale sale au fost incluse în volumul Best of: proza scurtă a anilor 2000, editat de Marius Chivu (Polirom, 2013).

De marti, 15 iunie 2021, la chioşcurile de presă, numai cu Ziarul de Iaşi: “Eu et al.”de Alex Tocilescu

Pret: 15 lei

Partener: Fundaţia Antibiotice Ştiinţă şi Suflet