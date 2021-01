„Evermore” al lui Taylor Swift a ajuns iar pe primul loc în topul american al albumelor

Albumul s-a clasat, pentru a treia săptămână, în fruntea Billboard 200, în urcare un loc faţă de intervalul anterior, după ce a fost vândut în SUA în 56.000 de unităţi, potrivit MRC Data.

„Evermore” a petrecut în total patru săptămâni în clasament, dintre care primele două pe poziţia întâi. Odată cu această a treia săptămână, Swift are, cumulativ, 51 de săptămâni pe primul loc în top, egalând performanţa lui Michael Jackson. În istoria de 65 de ani a Billboard 200, cele mai multe săptămâni în fruntea clasamentului au fost obţinute de The Beatles (132), Elvis Presley (67) şi Garth Brooks (52).

În săptămâna încheiată pe 7 ianuarie, piesele de pe „Evermore” au fost accesate online de peste 50,4 milioane de ori. Rapperul Lil Durk şi „The Voice” au urcat un loc, până pe doi, în a treia săptămână de la debut, când albumul a fost vândut în 48.000 de unităţi.

Locul al treilea a fost ocupat de Pop Smoke şi albumul lansat postum „Shoot for the Stars, Aim for the Moon” (iulie 2020), în urcare o poziţie, după ce a fost vândut în 44.000 de unităţi.

Ariana Grande şi „Positions” au urcat de asemenea un loc, până pe patru, cu 35.000 de unităţi, în timp ce rapperul Playboi Carti şi „Whole Lotta Red” au coborât patru poziţii, până pe cinci, cu 33.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de top.

Megan Thee Stallion şi „Good News” au ocupat poziţia a şasea, în urcare un loc, după ce albumul a fost vândut în puţin peste 32.000 de unităţi. Top 10 este completat de Luke Combs şi „What You See Is What You Get”, Bad Bunny şi „El Ultimo Tour del Mundo”, Juice WRLD şi „Legends Never Die” şi de Lil Baby şi „My Turn”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).