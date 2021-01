O nouă carte din colecţia Top 10+, Editura Polirom

Folosită din copilărie ca pion în jocurile politice ambiţioase ale tatălui ei şi aruncată necontenit între cele două tabere rivale din celebrul Război, Casa de Lancaster şi Casa de York, Anne Neville cunoaşte din plin suişurile şi coborîşurile roţii destinului. Văduvă şi orfană la doar paisprezece ani, hotărăşte să-şi ia viaţa în propriile mîini, căsătorindu-se cu Richard, ducele de Gloucester şi fratele regelui Edward al IV-lea. Această alianţă îi va aduce cele mai înalte onoruri – tronul Angliei, la care a visat tatăl ei –, dar şi cele mai mari nenorociri, duşmănii şi, în cele din urmă, moartea.



DESPRE AUTOR

Philippa Gregory, una dintre cele mai renumite scriitoare britanice contemporane de ficţiune istorică, s-a născut în Kenya în 1954. A studiat la Universitatea din Sussex, unde a obţinut o diplomă de licenţă în Istorie. Ulterior a devenit doctor în filologie la Universitatea din Edinburgh, cu o lucrare despre literatura secolului al VIII-lea. A lucrat o vreme ca jurnalist şi producător la BBC, însă pasiunea pentru istorie şi literatură a îndemnat-o să se dedice scrisului. Autoare extrem de prolifică, Philippa Gregory a publicat pînă în prezent peste douăzeci de romane, dintre care amintim: Surorile Boleyn, distins cu Premiul Parker Romantic Novel of the Year şi ecranizat de cîteva ori, Prinţesa statornică, Moştenirea Boleyn, Regina albă, Doamna apelor, Blestemul regelui şi Îmblînzirea reginei, apărute şi la Editura Polirom, unele în mai multe ediţii. Cărţile sale au fost traduse în numeroase limbi şi s-au bucurat de succes în întreaga lume.



