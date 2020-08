”Filmul amețitor în care joacă din inerție toți bolnavii de COVID”, relatat de la Iași

”Le-am spus fetelor că plec pentru două zile și le-am rugat să aibă grijă una de alta, că sunt trei și sunt mari. Aici mi-am dat seama că, de fapt, nu știm cât vom sta; suntem și eu, și soțul meu aici cu probleme mai vechi și se pare că avem nevoie de mai mult timp să stăm sub observație. Nu are cine să ne aducă vreun pachet cu ceva, că fetele sunt izolate, acasă, iar cu mâncarea din spital nu văd cum va face față boala noastră asociată”, a spus o altă doamnă internată în același miez de noapte în care a venit și tânăra mamă.

”Mă bucur că soția mea e bine și e acasă cu copiii. Eu am fost rău de tot, nu mă puteam mișca, eram lat în pat. Nu am mâncat 10 zile, nu am băut apă, am fost foarte rău. Nu-ți închipui cum arăt. Obosesc, da, dar nu-i mai spune mamei, te rog. O protejez, nu vreau să știe tot. Azi noapte iar m-a luat un leșin. Nici aici din pat nu mă dau jos, decât dacă mă duc la baie și asta doar o dată pe zi. În rest, am colțișorul meu acolo. Sunt în a 7-a zi de spital și e rău. Nu am niciun orizont de timp, o să ies când o să fiu bine. Să știți că virusul există, nu e vrăjeală. Și te atacă unde te aștepți mai puțin”, i-a spus la telefon un pacient unui membru al familiei.