“Fluviul amur. Între Rusia şi China” de Colin Thubron

Fluviul Amur e cvasinecunoscut. Cu toate acestea, e al zecelea fluviu ca lungime din lume, izvorând din munţii Mongoliei, străbătând Siberia şi vărsându-se în Pacific. Pe o lungime de aproape 1.800 de kilometri, reprezintă graniţa marcată de tensiuni dintre Rusia şi China, fiind cea mai fortificată frontieră de pe glob. La 80 de ani, Colin Thubron – celebru pentru Redescoperind Drumul Mătăsii – călătoreşte de-a lungul fluviului Amur, de la izvorul său ascuns până la uriaşa gură de vărsare, pe o distanţă de aproape 5.000 de kilometri. Chinuit de răni şi arestat de poliţia locală, Thubron îşi croieşte drum pe ambele maluri, pornind pe un cal mongol, apoi făcând autostopul şi călătorind pe vasele braconierilor şi în cele din urmă cu expresul transsiberian. Vorbitor de rusă şi mandarină, discută cu toţi oamenii pe care îi întâlneşte, de la comercianţi chinezi la pescari ruşi, de la călugări la localnici, şi ne zugrăvete un tablou uluitor, împletind magistral observaţia cu lirismul.

„Fluviul Amur nu este doar un triumf literar în sine, ci şi o demonstraţie a faptului că marea literatură de călătorie continuă să aibă aceeaşi forţă ca întotdeauna.” (Daily Telegraph)

„O călătorie de la izvorul sacru din Mongolia de-a lungul unui fluviu care este şi o linie de falie a istoriei, unde se despart imperii şi încep rivalităţi.” (The Wall Street Journal)



DESPRE AUTOR



Colin Thubron (n. 1939), romancier şi autor britanic de cărţi de călătorie. În 2008, The Times l-a inclus în rândul celor mai mari 50 de scriitori britanici postbelici. Colaborează la The New York Review of Books, The Times, The Times Literary Supplement şi The New York Times. Cărţile sale au fost distinse cu numeroase premii şi au fost traduse în peste 20 de limbi. În 2006 a fost decorat cu Ordinul Imperiului Britanic, iar din 2010 este preşedinte al The Royal Society of Literature. Dintre volumele publicate: cărţi de călătorie – Mirror to Damascus (1967), The Hills of Adonis: A Quest in Lebanon (1968), Journey into Cyprus (1975), The Ancient Mariners (1981), Among the Russians (1983), Behind the Wall: A Journey through China (1987), The Lost Heart of Asia (1994), In Siberia (1999); romane – The God in the Mountain (1977), A Cruel Madness (1984), Turning Back the Sun (1991), To the Last City (2002). La Editura Polirom a apărut Redescoperind Drumul Mătăsii. Din China şi munţii Asiei Centrale în Iran şi Turcia (2013).



