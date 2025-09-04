A fost anulată licitația pentru drumul provizoriu din zona pasajului Socola: s-a ofertat mai mult decât alocarea

Licitația a fost lansată la începutul lunii iulie, iar, o lună mai târziu, a fost înaintat un singur dosar: cel al Conest, în parteneriat cu cinci subcontractanți: RC Geoproiect, Loial Impex Mic Das, Electroaxa și Damiena. Însă, ofertantul a licitat cu 30% mai mult față suma prevăzută de Primărie pentru această licitație (7,5 milioane lei), conform unui răspuns al municipalității la solicitarea „Ziarul de Iași”.

Comisia de evaluare a avut nevoie de 20 de zile pentru a constata că prețul ofertat trece pragul de 7,5 milioane lei. Reprezentanții Primăriei spun că licitația va fi reluată, dar fără a oferi alte detalii în sensul dacă alocarea bugetară va fi sau nu majorată. În orice caz, anularea licitației va produce noi întârzieri în începerea lucrărilor efective de modernizare a pasajului Socola, nefiind încă asigurată alternativă de circulație pentru traficul greu.

Care este traseul drumului provizoriu

Varianta provizorie va permite traficul auto cu masa de până la 7,5 tone, autospecialelor (salvare, ISU, IPJ) și autobuzelor CTP cu gabarit de înălțime limitat la 3,80 m de liniile electrificate, se arată în anunțul de licitație.

Traseul are o lungime de 1.675 ml și începe de la intersecția străzii Trei Fântâni cu șos. Bucium. Urmează strada Trei Fântâni pe o lungime de aproximativ 335 ml, apoi încă 325 ml pe drumul de acces către rampa CF. De aici va fi construită o bretea de întoarcere în lungime de 145 ml, apoi trecerea la nivel cu calea ferată, în lungime de 100 ml. Odată traversată calea ferată, mai rămân de amenajat căile de acces spre bd. Socola (245 ml) și către strada Mihai Sturza (525 ml).

Contractul pentru modernizarea pasajului Socola a fost semnat în august 2023, dar implementarea proiectului a fost întârziată.

Publicitate și alte recomandări video