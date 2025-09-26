MICA PUBLICITATE
Local

A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului

De Alex ANDREI
vineri, 26 septembrie 2025, 03:25
2 MIN
Primăria a definitivat programul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iașului. Cel mai recent artist contract este Ștefan Bănică Junior. Firma care îl va aduce pe acesta la Iași va încasa aproape 20.000 euro.

Contractul a fost semnat de Ateneul Național din Iași, instituție prin intermediul căreia municipalitatea organizează Sărbătorile. Pe lângă cei 91.900 lei (fără TVA) pentru Ștefan Bănică, Ateneul a mai contractat aducerea la Iași a „The URS” (50.923 lei). În aceste costuri sunt incluse transportul și cazarea artiștilor, necesarul tehnic și cheltuielile de protocol.

Alți circa 82.495 lei vor fi plătiți unei societăți care va face un spectacol aerian cu 250 de drone luminoase pe 17 octombrie, zi în care va avea loc și concertul.

Primăria va aloca alți 500.000 lei pentru Sărbători

Ceilalți artiști care vor susține recitaluri sunt Irina Baianț, Orchestra Mitropolitană Iași, 3 Tenori, Corul Marii Unirii și Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași. Plata tuturor artiștilor, inclusiv „The URS” și Ștefan Bănică, este asigurată din veniturile proprii ale Ateneului, conform unui proiect de hotărâre care va fi aprobat săptămâna viitoare în plenul Consiliului Local.

În schimb, Primăria va aloca o sumă de 500.000 lei pentru închirierea scenei (237.000 lei) și a sceno-tehnicii (254.000), alături de servicii de pază (9.000 lei).

Sărbătorile Iașului se vor desfășura în perioada 8 – 17 octomnbrie. La fel ca în anii anteriori, Primăria va organiza manifestări precum Târgul de toamnă (bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare), Târgul de blănuri (esplanada Costache Negri și zona Halei Centrale), Sărbătoarea Vinului (Hala Centrală) și un parc de distracții (ștrandul municipal). Târgurile vor fi deschise în perioada 11 – 15 octombrie.

De asemenea, în programul Sărbătorilor mai sunt incluse ceaiul și masa pelerinilor, alături de sprijin logistic acordat Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cu ocazia hramului Sfintei Parascheva.

Etichete: Ateneul Național din Iași, licitatii primaria iasi, sarbatorile iasului

