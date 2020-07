A fost închisă Vama Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere al românilor spre Grecia. Se așteaptă noi măsuri

Mai multi turisti romani ajunsi joi, 30 iulie, la intrarea in Grecia spun ca punctul de trecere al frontierei Kulata-Promachonas a fost inchis temporar.

"Am ajuns acum 30 minute la Kulata, in coada de masini care este oprita cu 3 kilometri inainte de granita. Intre timp, a venit un domn politist si ne-a spus ca vama este inchisa deoarece vamesii greci asteapta noile masuri care vor fi anuntate de catre autoritati", a scris un roman miercuri, 30 iulie, in jurul orei 13.30, pe grupul de Facebook Forum Grecia.

In acest timp, presa elena anunta ca prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a convocat o sedinta extraordinara in jurul orei 13.00, la care participa ministri si responsabili cu gestionarea pandemiei de COVID-19.

Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului Greciei, intrebat daca autoritatile iau un calcul extinderea masurilor de carantina sau inchiderea unor zone ale tarii, "luam in calcul orice varianta pentru a stapani raspandirea bolii".

Sursa: ziare.com