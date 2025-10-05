MICA PUBLICITATE
Local

A fost jefuit de portofelul plin cu bani exact în timp ce făcea sex. S-a întâmplat la Iași, în zona Autogării Codreanu

De Alex ZĂNOAGĂ
duminică, 05 octombrie 2025, 03:33
3 MIN
A fost jefuit de portofelul plin cu bani exact în timp ce făcea sex. S-a întâmplat la Iași, în zona Autogării Codreanu

Un ieșean a fost lăsat fără portofel și cu pantalonii pe vine de o tânără care îi oferise o partidă de sex. A reușit să o găsească pe fată în aceeași noapte și și-a cerut banii înapoi, dar nu a reușit să o convingă. Nu au reușit nici judecătorii, care în schimb i-au aplicat un spor la o pedeapsă mai veche.

În noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie 2023, Ioan Ș. a mers la o sală de jocuri din zona Gării. A avut noroc și a câștigat 500 de lei, pe care i-a pus în portofel, alături de cei 200 de lei pe care îi avea deja. A mers apoi la un chioșc non-stop de lângă barul „Covoraș”, de unde și-a cumpărat o bere și câțiva mici. Acolo a fost acostat de Andreea Gangal (24 de ani), care i-a propus să întrețină relații sexuale. A fost imediat de acord, propunându-i tinerei să meargă acasă la el. Fata însă nu a acceptat, propunând o altă variantă.

Tânăra și-a recunoscut fapta

Cei doi au mers împreună în spatele autogării Codreanu, în spatele unor tomberoane de gunoi, unde erau aruncate pe jos câteva cartoane. Fata i-a dat pantalonii jos, s-a aplecat și a început să-i facă sex oral. La un moment dat însă, s-a oprit brusc și a fugit. Când Ioan Ș. și-a ridicat pantalonii, a constatat că din buzunarul din față îi lipsea portofelul. L-a găsit la doar câțiva metri distanță, dar era gol. Intuind că ar putea-o găsi pe hoață în aceeași zonă în care îl acostase, s-a întors la „Covoraș”. După aproximativ 20 de minute, Gangal și-a făcut din nou apariția acolo. Bărbatul i-a cerut banii, dar fata a început să-l înjure. Ioan Ș. i-a spus că îi va da cei 50 de lei pe care îi mai avea la el, pentru a-și cumpăra ceva de mâncare, dar să-i înapoieze restul banilor. Fata a refuzat din nou. Când Ioan Ș. a amenințat-o că va suna la poliție, Gangal a fugit.

Fata a fost identificată, iar pe 7 februarie 2024 a fost audiată ca suspect. Ea a spus că nu cunoaște pe nimeni cu numele de Ioan Ș. Într-adevăr, în trecut mai amăgise bărbați, propunându-le să întrețină raporturi sexuale pentru a-i jefui, dar se lăsase de asta după ce fusese liberată ultima oară din penitenciar. A doua zi însă, tânăra și-a recunoscut fapta și a promis să-i returneze lui Ioan Ș. banii furați.

Hoața nu a returnat încă păgubitului cei 700 de lei

Gangal a fost trimisă în judecată pentru furt calificat. Femeia nu se aflat la prima astfel de faptă. În februarie 2023, ea mai fusese condamnată o dată, la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare, pentru tâlhărie calificată. În septembrie 2023, mai primise o condamnare la 9 luni de detenție pentru furt. Cele două pedepse fuseseră contopite, rezultând un total de 2 ani și 9 luni de închisoare. La acesta, magistrații Judecătoriei au mai venit cu un spor de 9 luni, pentru jefuirea lui Ioan Ș. S-a ajuns astfel la o pedeapsă totală de 3 ani și 6 luni de detenție. Hoața nu a returnat încă păgubitului cei 700 de lei pe care îi furase de la acesta.

Sentința Judecătoriei a fost contestată de Gangal în fața instanței de control judiciar. Aceasta urmează să reia dezbaterile în acest caz pe 18 noiembrie.

Etichete: dosar penal furt, portofel

