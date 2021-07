A fost lansat al doilea album postum al rapperului Pop Smoke

„Shoot For The Stars Aim For The Moon”, primul album apărut după moartea lui Pop Smoke, a fost cel mai bine vândut album hip-hop în SUA în ultimul an, înregistrând cea mai longevivă prezenţă pe primul loc în topul Hip-hop/ R&B după anul 1990. Discul a reuşit să se menţină în top 5 al Billboard 200 timp de 34 de săptămâni.

Proiectul cuprinde trei piese certificate cu platină în SUA - „Hello”, „Got It On Me” şi „Something Special”, trei piese certificate cu câte 2 discuri de platină - „Mood Swings”, „The Woo”, „What You Know Bout Love”, o piesă certificată cu 3 discuri de platină - „Dior”, şi una certificată cu 4 discuri de platină - „For The Night”.

Piesa „Dior” a fost nominalizată la Grammy pentru Best Rap Performance. Albumul are în prezent peste 11 miliarde de accesări online. Pop Smoke, născut în Brooklyn (New York City), şi-a început cariera în 2019, cu mixtape-ul „Meet The Woo”. El a fost ucis pe 19 februarie 2020, în timpul unui spargeri în casa lui din Los Angeles.