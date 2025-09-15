A fost relansată licitația pentru amenajarea primei piste de biciclete din zona metropolitană. A treia oară cu noroc?

Asociația Zona Metropolitană Iași (ZMI) este la a treia strigare pentru identificarea unui constructor care să realizeze pista de biciclete pe traseul Bârnova – Dobrovăț.

Două proceduri anterioare au fost anulate: prima din lipsă de ofertanți, iar la cealaltă a fost depusă o ofertă neconformă. Valoarea de adjudecare a rămas neschimbată: 11,5 milioane lei (fără TVA). Noul termen de depunere a ofertelor este 29 septembrie.

Traseul pistei are o lungime de 17 km

Fondurile pentru amenajarea pistei sunt asigurate în cadrul unui program al Administrației Fondului pentru Mediu. Pista va avea o lungime de peste 17 km, cu o lățime cuprinsă între 1 și 3 m, și va fi amenajată pe teritoriul comunelor Bârnova și Dobrovăț (vezi AICI). Din cei 17,14 km ai traseului, 16,338 km vor fi pe amplasament separat de drum, iar 802 m se vor amenaja pe marginea carosabilului sau pe trotuarul existent deja.

Pe raza comunei Bârnova, traseul va urma DJ 247A, strada Dabija Vodă, strada Sfântul Petru, un drum forestier și DJ 247. În comuna Dobrovăț, pista va fi amenajată în apropierea DJ 247, a unor drumuri forestiere și a drumului comunal DC 57A.

Minimum două benzi pentru circulația în ambele sensuri

Potvit ZMI, traseul este unul continuu, fără întreruperi, cu minimum două benzi pentru circulația în ambele sensuri. Printre altele, proiectul include construirea a patru pasarele metalice, pentru asigurarea continuității pistei în dreptul podețelor, alături de relocarea a 5 stâlpi de electricitate.

În caietul de sarcini se arată că traseele destinate circulației bicicliștilor vor fi realizate în mai multe variante, având în vedere specificul zonei traversate. Astfel, pistele vor fi trasate fie direct pe carosabil – între fluxurile de trafic pietonal și rutier – fie pe trotuar sau acostament, acolo unde lățimea drumului permite acest lucru. În anumite sectoare, vor fi realizate piste complet separate, construite pe amplasament nou, distinct de infrastructura rutieră existentă.

Odată ce va fi semnat un contract de execuție, lucrările trebuie realizate în maxiumum 6 luni, conform documentației de atribuire.

Publicitate și alte recomandări video