A fost relansată licitația pentru atribuirea traseelor de transport public în județ. Miza este de aproape 1,4 miliarde de lei

Transportatorii au fost mai iuți: 28 de societăți de transport au contestat deja în instanță hotărârea Consiliului Județean pe baza căreia a fost inițiată licitația.

La mai bine de doi ani și jumătate de când prima tentativă de încredințare a celor 92 de trasee de transport județean de călători a eșuat, o a doua încercare a fost lansată pe platforma electronică de achiziții publice. Prețul total estimat pentru cele 11 grupe de trasee este cuprins între valoarea de pornire a licitației inițiate cu trei ani în urmă, 1,26 miliarde de lei și 1,38 de miliarde (fără TVA).

Pachetul cu cele mai puține trasee este cel mai scump

Față de precedenta procedură, Consiliul Județean a avut foarte puține intervenții în cele 11 grupe/ loturi scoase la concesionat pe o perioadă de 10 ani. Astfel, cel mai scump lot are doar două trasee, care pornesc din vechea autogară înghesuită peste drum de Gara Mare spre Pașcani, respectiv Hârlău. Pachetul de curse rapide a fost estimat între 168,5 și 185,3 milioane de lei.

Cel mai mic preț vizează o grupă de patru trasee care pornesc din autogara improvizată din zona Casei Sindicatelor spre Dobrovăț, Dumitreștii Gălății-Slobozia (Schitu Duca), Ciortești-Rotăria/Șerbești, respectiv spre Dolhești Brădicești: între 54,6 și 60,1 milioane de lei.

Grupa cu cele mai multe trasee, 13 la număr, care pornesc din Tg. Frumos și Pașcani spre destinații din vestul județului are un preț de pornire în licitație cuprins între 105,9 și 116,5 milioane de lei.

Data înscrierii în cursa pentru contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competenţă a unității administrativ teritoriale (Județul Iaşi), cum se numește oficial procedura, este 9 octombrie.

Amintim că administrația județului a organizat o sesiune de dezbateri publice cu reprezentanții societăților de transport, fiind aplicate mai multe modificări în textul propus inițial. Chiar și așa, pe rolul instanței a fost deschisă deja o acțiune în care 28 de operatori de transport public contestă prevederile hotărârii CJ adoptate astă-primăvară. De fapt, este vorba de patru hotărâri, dintre care una respinge plângerea prealabilă a transportatorilor.

Mărimea autovehiculelor contează cel mai mult

Caietul de sarcini impune mai multe cerințe în comparație cu licitația lansată acum trei ani. Astfel, componenta financiară contează în proporție de 13 la sută din punctajul de evaluare a ofertelor. Cel mai mare punctaj, 30 la sută, se acordă pentru capacitatea de transport maximă ofertată. Vechimea medie a mijloacelor de transport din parcul propus de fiecare societate participantă la licitație poate să aducă, invers proporțional, 22 la sută din punctaj. Norma de poluare a autobuzului/ microbuzului poate să aducă cel mult 10 procente, iar, în materie de confort, dotarea cu aer condiționat, până la 7 procente. Nu în ultimul rând, nivelul tarifului (lei/km/loc) contează în proporție de maxim 12 la sută.

Licitația precedentă, organizată în baza unei hotărâri adoptate de majoritatea politică din CJ în vara anului trecut, a fost suspendată imediat după înscrierea ofertelor, iar apoi anulată în urma plângerilor depuse de transportatori. La acel moment, ei au reclamat mai multe deficiențe, pe care Consiliul Județean a încercat acum să le repare: dezbatere publică a regulamentului de delegare a gestiunii traseelor și chiar modificarea unor cerințe. De exemplu, renunțarea la unele care țineau de Primăria Municipiului Iași – precum lipsa unei autogări moderne sau măcar a unor stații multimodale la intrările în oraș, în vreme ce alte condiții au fost menținute cu orice preț.

Plângerea transportatorilor care au decis să se adreseze totuși instanței de judecată are termen mâine.

