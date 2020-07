A fost stabilită lista celor 22 de procurori europeni. România va fi reprezentată de Cătălin-Laurenţiu Borcoman

Numărul procurorilor europeni în fiecare stat membru se aprobă de procurorul-şef european, după consultarea autorităţilor relevante ale statului membru şi ajungerea la un acord cu acestea.

Am început discuţiile cu autorităţile române privind numărul necesar de procurori europeni delegaţi in România. In aceste consultări am în vedere faptul că EPPO are o competenţă obligatorie, precum şi faptul că Parchetul European a fost creat pentru a îmbunătăţi nivelul actual de protecţie al fondurilor europene.

Este important să ajungem rapid la un acord privind numărul de procurori europeni delegaţi pentru a nu amâna începerea EPPO, ţinând cont şi de durata de procesului de selecţie şi numire care trebuie să aibă loc.

În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere contextul european privind negocierile privind bugetul multianual pentru perioada 2021-2027 şi planul de redresare, precum şi rolul cheie pe care Parchetul European îl va juca in protejarea unui buget UE crescut semnificativ”, a declarat Laura Codruţa Kovesi pentru G4Media.

Lista procurorilor: Frédéric Baab; Cătălin-Laurenţiu Borcoman; Jaka Brezigar; Danilo Ceccarelli; Gatis Doniks; Yvonne Farrugia; Teodora Georgieva; Daniëlle Goudriaan; Petr Klement; Tomas Krušna; Tamara Laptoš; Katerina Loizou; Ingrid Maschl-Clausen; José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra; Juraj Novocký; Andrés Ritter; Maria Concepción Sabadell Carnicero; Gabriel Seixas; Kristel Siitam-Nyiri; Harri Tiesmaa; Yves Van Den Berge; Dimitrios Zimianitis.

