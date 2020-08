„Găselniţa” primarului şi a consilierilor bârnoveni de dinaintea alegerilor

Un cititor, Vasile C., a trimis pe adresa ZDI câteva gânduri despre infrastructura din Bârnova în prag de campanie electorală.

“Că alegerile bat la uşă şi că vine vremea popularizării „cu bătăi de pumn în piept” a bilanţului „realizărilor” lor cât mai pompoase în vederea obţinerii unui nou mandat nu este nicio problemă „culpabilă” pentru primarul şi consilierii Primăriei comunei Bârnova! Dimpotrivă! Au ei întotdeauna un „as în mânecă” pe care-l scot cu prestidigitaţie oricând şi la orice termen „sorocit” al răspunderilor, pe baza cărora au fost „unşi” în funcţie. Astfel, în ciuda repetatelor insistenţe din partea localnicilor privind asfaltarea drumurilor comunale, cu precădere ale celor aparţinătoare localităţii Vişan, rămasă la capitolul „nerealizări”, nu pare să-i „lezeze” într-un fel sau altul pe mai marii primăriei bârnovene; aceştia scoţând mintenaş o acoperitoare „găselniţă” a dezvinovăţirii lor, pe care nu s-au sfiit s-o şi afişeze „la vedere”, chiar pe panoul delimitării localităţii Vişan din comuna Bârnova de municipiul Iaşi: DRUM PRIVAT – Str. Regina Maria! Măi, să fie!

La prima „vedere” a oricărui ins neavizat „indicatorul” stradal cu pricina trezeşte mirarea. Nu însă şi pentru localnicii din zona respectivă (şi nu numai!), cărora le trezeşte o mare indignare, asta deoarece din acest „punct delimitativ” al Vişan-ului începe un adevărat calvar, care durează de peste 15 ani, pentru cei care vieţuiesc în numeroasele case ridicate de o parte şi de alta a străzii şi/sau pentru cei care circulă cu autoturismele pe această stradă, plină de denivelări şi gropi multiple, ce depăşesc nu de puţine ori adâncimi de 5 centimetri, foarte primejdioase deplasării. Sunt situaţii când nici nu mai ştii cum să mai răsuceşti volanul maşinii pentru a o feri de „capcanele” străzii respective.

Porţiunea de început a străzii „private” Regina Maria de la Vişan!

Şi asemenea „peisaj stradal” se întinde pe toată lungimea de peste 2 km. ai acestei străzi vişănene, denumită pompos de către Primăria Bârnova: Regina Maria! Mai degrabă denumită fără niciun fel de discernământ faţă de ceea ce a însemnat Regina Maria în istoria României, mai cu seamă în Războiul pentru Întregirea Neamului Românesc!

Şi indicatoarele „private”, ca şi gropile străzii, continuă la orice cotitură a străzii!

Şi, totuşi, cum de s-a ajuns la o asemenea situaţie deplorabilă a acestei străzi? Simplu: După „privatizarea” IAS-ului Bucium, ajuns „pe 2 bani” în stăpânirea „profitorului”, om de „afaceri”, Daniel Panainte, Primăria Bârnova şi-a luat „mâna” de pe această „cale de exploatare”, îngustă şi betonată, a fostei unităţi agricole, dar a continuat să pretindă an de an impozitele mereu crescânde de la cei care şi-au reprimit vechile proprietăţi în care şi-au construit noi case şi şi-au înjghebat o viaţă de familie, cuprinzând copii, tineri şi bătrâni. În zădar aceştia au tot reclamat la Primăria Bârnova situaţia mereu înrăutăţită în degradare a acestei străzi, căci de fiecare dată primarul aflat în funcţie s-a „ascuns după deget” sub sloganul: Nu-i treaba mea! E strada lui Panainte! Ce să facă bieţii oameni care-şi tot „rupeau” maşinile personale, spre serviciu, spre şcoala copiilor şi alte multe necesităţi? Scrâşnind din dinţi, au pus „mână de la mână” banii de „cârpeală” a gropilor străzii. Şi nu erau puţini, dar nici treaba asta nu avea cum să mai ţină! Între timp Primăria, cu banii impozitelor sutelor de vişăneni arondaţi acestei străzi, făceau tot ce le trecea prin cap, mai puţin ceva reparatoriu pentru ameliorarea suferinţei acestora! Şi cum „sloganul” primarului nu mai poate merge de mai multe ori...la apa salvatoare, iată, că, apropiindu-se alegerile, acesta (în funcţie!) a scos din mânecă ...”găselniţa”...drumului privat, prin care ar dori să liniştească...spiritele încinse ale vişănenilor urgisiţi de nonşalanţa conducerii sale primariale.

Nici pomeneală! Noile indicatoare stradale DRUM PRIVAT, scrise alb pe albastru şi prinse pe stâlpi metalici zincaţi (de unde au decontat costurile?), nu pot să liniştească în niciun fel, nici „spiritele” şi nici „situaţia de facto” a străzii „Regina Maria”! Dimpotrivă! Ele pot fi privite ca fiind o ACUZĂ directă la dezinteresul manifestat, de-a lungul timpului trecut, actual şi viitor, de către conducerea Primăriei Bârnova în această problemă gravă a neasfaltării drumurilor din Vişan, care nu mai poate fi tolerată!

Spun şi... viitor, când am văzut (Doamne!), ca o „culme a ironiei”, imensul panou electoral al primarului bârnovean, aşezat la marea vedere a cotiturii de sus la stânga a DRUMULUI PRIVAT „Str. Regina Maria”! Şi tot ca o ...culme ar fi şi ...realegerea lui! Doamne, fereşte-ne! În niciun caz un localnic vişănean nu-i poate da... votul!

Faţă de cele mai sus semnalate, se impune pentru cititori şi un mic istoric. Astfel, îngusta şi betonata cale de exploatare a IAS Bucium pornea din drumul Buciumului în sus spre fermele viticole şi pomicole din întinsa zonă a dealurilor buciumene, făcând legătura în final cu drumul Bârnovei, fiind folosit pentru tractoraşele şi utilajele proprii. Această cale de exploatare a fost croită de IAS Bucium peste vechile proprietăţi confiscate la colectivizare. Era normal ca la restituire calea de exploatare să nu mai fie considerată a IAS, mai ales că de cele mai multe ori aceasta tăia în întregime unele vechi proprietăţi (cazul Lazaridi-Trifu, Surdu, Vrânceanu etc).

Şi chiar dacă în prezent, aceasta mai este considerată proprietatea privată a „profitorului” Panainte, cine i-a oprit pe primarii bârnoveni să-i ceară acestuia repararea drumului deteriorat al Vişanului de sus, unde s-au dezvoltat în scurt timp peste o sută de gospodării, plătitoare de impozite? Panainte trebuia amendat şi obligat să-l repare!

După ´90, această cale de acces spre Ferma 2 Peri a fost denumită strada Fermei. Aşa se numeşte şi acum până în punctul de vecinătate Iaşi-Vişan şi aceasta, aparţinând municipiului Iaşi, este asfaltată şi reparată de două ori pe an, primăvara şi toamna(!), în timp ce mai marii bârnoveni, cu nonşalanţă, continuă să-şi bată joc de ...vişăneni! Spun asta pentru că şi alte străzi „neprivate” îşi aşteaptă zădarnic rândul la ...asfaltat! Ce-i opresc pe barosanii bârnoveni să asfalteze drumul intercomunal (trecut pe harta comunei), care face legătura între drumul asfaltat din Vişan-ul de jos şi drumul asfaltat de comuna Ciurea, ce leagă Hlincea de Manta Roşie - Iaşi ? Nimic! Doar propria răutate! Culmea! Drumul cu pricina este compus din străzile în prelungire: Castanul Unirii şi Stejarului, în lungime totală de circa 1,4 km, de-a lungul cărora, de-o parte şi de alta, s-au construit peste 60 de noi locuinţe, pe lângă cele vechi existente.

Strada Stejarului, care-şi aşteaptă asfaltul de peste 15 ani!

Ce să mai vorbim de strada Castanul Unirii, denumire tendenţioasă, când vestitul Castan al Unirii – dublu Monument al Istoriei şi al Naturii, martor viu al Unirii Principatelor (!), zace de peste 16 ani într-o proprietate privată aşteptând ca Primăria Bârnova să-l repună în drepturile sale onorifice? Ce să mai vorbim de alte şi alte atâtea străduţe, denumite: Crinului, Tiron etc, pe care sunt numeroase case construite şi care n-au acces civilizat la acestea demn de sec.XXI?

Dacă luăm, spre exemplu, com. Miroslava, cu cele 14 sate ale sale(!), acolo, graţie străduinţei Primăriei, nu mai există nici măcar o potecă neasfaltată! Se ştie foarte bine că pentru infrastructura localităţilor, în special rurale, UE asigură fonduri nerambursabile cu prioritate! Cine a oprit conducerea Primăriei Bârnova să le acceseze printr-un proiect corespunzător? Nimeni! Numai reaua voinţă a primarului şi a consilierilor locali a făcut ca situaţia străzilor din Vişan să ajungă într-o stare deplorabilă! Culmea este că cei doi consilieri din Vişan: Jugănaru şi Odăgeru n-au deschis nici măcar „gura” pentru a opri această bătaie de joc de banii contribuabililor din satul de baştină. A mers vreodată primarul şi consilierii respectivi cu maşina personală pe ...strada Regina Maria să constate pe propria lor piele calvarul îndurat la propriu de către locuitorii şi trecătorii pe acest drum „privat”? Dacă ar fi făcut-o poate că ar fi reacţionat cumva întru binele lor.

Dar, ei, „aleşii” cele de a 2-a comune a jud. Iaşi(!), şi-au văzut nestingheriţi şi nederanjaţi de nimeni ( nici măcar de propria „conştiinţă!) de afacerile şi de binele lor personal! În rest, Dumnezeu cu mila!

Înfatuaţi şi „plini” de importanţă, au neobrăzarea să mai ceară încă... un mandat!

Cu asemenea măreţe „realizări” vişănene, mai va!

Va veni şi vremea socotelilor, fără îndoială! “