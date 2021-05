”Gaură de vierme” în Triunghiul Bermudelor? Teorii legate de dispariția inexplicabilă a vaselor și aviooanelor în zonă

Totusi, oamenii de stiinta au incercat sa gaseasca niste teorii care sa explice fenomenele neobisnuite care se petrec in aceasta zona a Oceanului Atlantic.

Triunghiul Bermudelor este responsabil pentru disparitia a peste 100 de nave si accidente aviatice, fara urma, in care au murit peste 1.000 de oameni. Disparitiile din Triunghiul Bermudelor au inspirat sute de carti si filme, care au incercat sa gaseasca cauza, insa nimeni nu a reusit sa desluseasca misterul.

Va prezentam mai jos o lista cu mai multe teorii, care au fost enumerate de catre experti, pentru a explica incidentele din Triunghiul Bermudelor.

Interferente electromagnetice

Anumite locuri de pe Pamant afecteaza negativ busolele si le fac sa aiba probleme in aratarea directiei nord corecte, fiind perturbate grav. Acest lucru s-a constat in Triunghiul Bermudelor si in desertul Gobi.

Acest lucru se datoreaza interferentelor electromagnetice. Oamenii de stiinta cred ca aceste unde reprezinta unul dintre motivele care duc la disparitia navelor in Triunghiul Bermudelor.

Un incident s-a petrecut in 1945, cand cinci avioane de razboi TBM Avenger au zburat peste Oceanul Atlantic. Locotenentul Charles Taylor a devenit paranoic, dupa ce a observat ca busola lui a luat-o razna si avioanele se deplasau astfel intr-o directie gresita.

Flota a crezut ca zboara spre Florida, insa ea a ajuns in Triunghiul Bermudelor unde au pierdut semnalul radio si au ramas fara comunicare, iar apoi au disparut fara urma.

Teoria gaurii de vierme

Una dintre explicatiile disparitiilor misterioase din Triunghiul Bermudelor o reprezinta teoria gauri de vierme. Cand oamenii pier acolo, nu se mai gaseste nicio urma.

Gaura de vierme este in esenta un portal de calatorie in timp, insa oamenii de stiinta nu au descoperit dovezi semnificative privind aceasta teorie aplicata in mijlocul Oceanului Atlantic.

Insa, cazurile sunt foarte ciudate, spre exemplu in 1941, nava americana USS Proteus, care transporta pasageri si marfuri, a disparut brusc in Triunghiul Bermudelor. O luna mai tarziu, un alt vas numit USS Nereus s-a pierdut tot acolo, disparand 61 de pasageri.

Nimeni nu stie ce s-a intamplat si nu a existat niciun semnal SOS care sa fie receptionat de la aceste nave. Echipele de cautare a epavelor nu au gasit nimic, nicio dovada si niciun cadavru.

Teoria gazului metan

In 2016, oamenii de stiinta au descoperit mai multe cratere uriase pe coasta Norvegiei. Acestea masurau aproximativ 800 de metri in lungime si 45 de metri latime. Cercetatorii sustin ca acest fenomen s-a intamplat datorita bulelor de gaz metan, niste scurgeri aparute de pe fundul marii.

Unii experti considera ca aceasta teoerie poate explica scufundarea avioanelor si navelor din Triunghiul Bermudelor. Mai multe cercetari au dovedit ca in unele zone din ocean exista mai mult gaz metan decat in altele.

S-a constatat ca daca acel gaz este eliberat in apa, el poate duce la scufundarea rapida a navelor din larg.

