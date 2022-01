Ultramaratonistul Dion Leonard se pregateste sa participe la o cursa de 250 de kilometri prin salbaticia desertului Gobi, in China. O cursa redutabila, istovitoare. In a doua zi, o catelusa se amesteca printre alergatori la linia de start. Pare sa fi prins drag de Dion, fiind hotarata sa-l insoteasca in fiecare etapa a cursei. Omul nu are nicio intentie sa alerge acest maraton in doi. Si totusi, cum sa reziste ghemotocului de blana tenace si curajos, care se tine scai de el?...

E inceputul unei calatorii pe care niciunul din ei nu o va uita niciodata, presarata cu probleme, mahnire, bucurie si dragoste si care le va schimba viata pentru totdeauna.

La fel ca Un motan pe nume Bob, Gobi si eu este o poveste emotionanta pentru iubitorii de animale de pretutindeni, o poveste despre speranta si prietenie.



DESPRE AUTOR



Dion Leonard este un ultramaratonist si speaker motivational australian care traieste in Edinburgh. A participat la unele dintre cele mai dure ultramaratoane din lume, in regiuni inospitaliere, inclusiv in nemilosul desert Sahara din Maroc si in desertul Kalahari din sudul Africii. Intalnirea cu Gobi a fost un punct de cotitura in viata sa sportiva. In afara de cartile care o au ca protagonista pe Gobi, a scris o carte despre o pisica – Lara the Runaway Cat (2019).



De marţi, 25 ianuarie 2022, la chioşcurile de presă, numai cu Ziarul de Iaşi: “Gobi şi eu. Un om, un câine, un maraton” de Dion Leonard

Pret: 15 lei

Partener: Fundaţia Antibiotice Ştiinţă şi Suflet