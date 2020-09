„I-aţi pozat pe cei care vor să bună borduri, chiar azi, în prima zi de şcoală?”

Mii de părinţi au stat ieri în jurul şcolilor din Municipiul Iaşi în aşteptarea copiilor lor care au participat la prima zi de an şcolar. La Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu” părinţii au ocupat trotoarele din jurul instituţiei în aşteptarea copiilor, care şi-au primit manualele şi au făcut cunoştinţă cu învăţătorii. „Fata mea este în clasa a II-a. Nu am putut-o lăsa singură mai ales azi. Stăm aici, aproape, iar de mâine o să se întoarcă singură acasă, dar astăzi, mai ales că vor sta puţin, am zis să îi fim alături”, a mărturisit o mamă.