„Impersonare”

Colegul meu anglist, Miralian Ponos, titularul unui celebru curs de Proză anglo-americană din secolul al XIX-lea, s-a remarcat, încă din anii nouăzeci, pentru maniera lui neconvenţională de predare. Pentru a-i determina pe studenţi să citească operele literare pe care le analiza, dar, cu precădere, pentru a-i face să înţeleagă mai bine anumite subtilităţi artistice, el punea în scenă - în timpul prelegerilor şi seminariilor, chiar în faţa amfiteatrului - tablourile cruciale din textele selectate. La dramatizarea ad-hoc participau, cu entuziasm teatral, atât profesorul, cât şi discipolii săi. Tehnica pedagogică adoptată de Ponos i-a adus, cum spuneam, faimă naţională, însă, în mai multe rânduri, şi necazuri colaterale. La un moment dat de pildă, în toiul punerii în scenă a povestirii Wakefield, scrise de romanticul american Nathaniel Hawthorne, studentul care-l „impersona” pe protagonist a plecat discret din sală, în conformitate cu naraţiunea (autorul ne zice despre erou că-şi părăseşte, inexplicabil, familia, evaporându-se din viaţa soţiei şi a apropiaţilor săi vreme de douăzeci de ani). Spre stupoarea tuturor, băiatul-actor nu a mai revenit nici el, luându-şi, pare-se, rolul foarte în serios. Părinţii l-au dat în urmărire generală. La anchetă, Miralian le-a declarat poliţiştilor că studentul se va întoarce, cu siguranţă, peste două decenii, întrucât aşa era scenariul lui Hawthorne şi nu-şi putea permite să se abată de la derularea sa.

Altădată, la reprezentaţia intrigii din Butelca de Amontillado, aparţinând tot unui prozator de vârf din romantismul transatlantic, Edgar Allan Poe, tânărul care-l întruchipa pe Fortunato a băut, precum personajul respectiv, toate sticlele de vin „întâlnite” pe parcursul coborârii sale în catacombele lui Montresor (pentru veridicitate, profesorul adusese mărcile de alcool indicate de Poe în povestire). Ca şi Fortunato, „actorul” s-a îmbătat cumplit, iar, la scena-cheie din text, când trebuia să execute un gest simbolic, masonic, de fluturare a mâinilor în sus, el a ridicat, obscen şi rânjind obraznic, doar degetele mijlocii către colegul care-l juca pe Montresor. A ieşit o cafteală pe cinste, din care Miralian a scăpat ulterior, cu greu, fără sancţiuni disciplinare. În sfârşit, băiatul care a avut rolul lui Bartleby - din nuvela lui Herman Melville Bartleby, copistul - a căpătat ticul verbal al eroului, strigând peste tot, multe săptămâni după seminarul dramatizat, „I would prefer not to!” A avut nevoie de tratament psihiatric. Nici cu victorienii britanici lucrurile nu au stat mereu bine pentru Miralian. Studenta care a imitat-o pe fantomatica Bertha Mason din Jane Eyre a lui Charlotte Brontë a dezvoltat mai târziu compulsia prizonieratului în podurile clădirilor (se dorea a fi, pesemne, aşa-numita, în feminism, „madwoman in the attic”). A fost descoperită, după dispariţia-i subită din cămin, în podul Universităţii, printre lilieci, cu o privire pierdută, aiurită, sălbăticită.

Ar mai fi poate de amintit aici şi episodul căderii unui student de la etajul al doilea al Facultăţii. El personifica „mâna” albă, de nălucă intruzivă, care „intră” pe fereastră, în romanul lui Emily Brontë La răscruce de vânturi, pentru a-i smulge lui Lockwood, de sub ochi, Biblia plină cu notaţii personale. Din fericire, omul a aterizat, salutar, în containerul de gunoi. Cu emoţii a fost şi punerea în scenă a contextului tenebros în care guvernanta nevropată a lui Henry James, din O coardă prea întinsă, îl sufocă pe bietul Miles, îmbrăţişându-l nebuneşte: studenta-actriţă şi-a strâns colegul-partener de beregată până l-a băgat în şoc respirator. SMURD-ul a rezolvat problema, dar Ponos a mai trăit o traumă, culmea după două şocuri „medicale” anterioare. Studenta care o jucase pe Becky Sharp din Târgul deşertăciunilor al lui William Makepeace Thackeray în scena în care aceasta muşcă zdravăn dintr-un ardei iute şi se înroşeşte teribil, s-a umflat brusc după înghiţitura de peperone, ajungând în pragul şocului anafilactic. Similar, „Dinah Morris”, din Adam Bede al lui George Eliot, „predicând” congregaţiei sale de „metodişti”, s-a agitat prea tare pe podiumul din amfiteatru şi a alunecat, luxându-şi glezna... Totuşi, cumva, Miralian a mers mai departe. Până când, prin martie a.c., într-o hărmălaie uriaşă, a părăsit Universitatea încătuşat. Era dus, tulburător, cu un căruţ cu rotile. Ceva nemaipomenit se întâmplase la seminarul său despre Marile speranţe dickensiene. L-a jucat el însuşi pe Magwitch în episodul inaugural, în care personajul îl întoarce pe copilul Pip cu capul în jos pentru a-l speria. A chemat un student mai pirpiriu să-i fie partener. Insul, odată răsucit, în loc să-şi turuie partitura, a început să răcnească: „Văleu, dom’ profesor, am ameţât rău di tăt şî mai văd şî celi di sub fusta lu’ Pietroniela!” Ponos s-a enervat cumplit şi i-a dat drumul din mână, fiind arestat apoi pentru agresiune. În plus, s-a ales şi cu o discopatie paralizantă.

Codrin Liviu Cuţitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi