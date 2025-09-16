A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise)
Liga Campionilor a început marţi, cu două meciuri programate de la ora 19.45. Primul gol din nou sezon a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9.
Union Saint-Gilloise s-a impus în meciul cu PSV Eindhoven, scor 3-1, pe lângă golul lui David, belgienii marcând şi prin El Hadj (39) şi Mac Allister (81). Pentru olandezi a punctat Van Bommel (90).
Într-un alt meci, Arsenal s-a impus în deplasare cu Athletic Bilbao, scor 2-0, prin golurile marcate de Martinelli, în minutul 72, şi Trossard (87).
Alte patru meciuri se dispută de la ora 22.00:
Benfica-Qarabag
Tottenham-Villareal
Juventus-Dortmund
Real Madrid-Marseille.
