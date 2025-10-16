A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri

Pentru segmentele respective a început etapa de proiectare. Celelalte patru sunt contestate, nu au contractul semnat sau încă nu au ordin de începere a lucrărilor emis.

Pe cel mai lung dintre loturile sectorului montan al A8 sunt în toi lucrările necesare proiectării. Este vorba de forajele geotehnice și de lucrările specifice pentru descărcarea arheologică, precizează Compania Națională de Investiții Rutiere, care a verificat săptămâna aceasta stadiul proiectului.

Lotul Ditrău-Grințieș, cel mai lung dintre toate (37,9 km), a intrat în etapa de proiectare pe 30 iunie, când ministrul Transporturilor a emis ordinul de începere a lucrărilor. Proiectarea va dura 14 luni. Constructorul, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euro Asfalt, are așadar încă un an la dispoziție ca să încheie proiectarea. Odată aprobată documentația, șantierul va dura 40 de luni, potrivit condițiilor procedurii de licitație.

Segmentul de autostradă Ditrău-Grințieș este unul deosebit de complex, cu 19 tuneluri (21 km în total, mai mult de jumătate din lungimea lotului) și 63 de poduri și viaducte. Contractul a fost semnat pe 31 martie de CNIR cu asocierea menționată pentru 6,14 miliarde de lei și prevede o perioadă de garanție de 5 ani după finalizarea lucrărilor.

Cum stau celelalte cinci loturi din sectorul montan

Pe cei 23,4 km ai lotului Miercurea Nirajului-Sărățeni

Sărățeni-Joseni , 32,4 km, este în faza de proiectare, susținea ministrul Transporturilor încă de astă-vară. Totuși, contractul încă nu a fost semnat cu asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB, desemnată câștigătoare încă din martie. Etapa de proiectare va dura în acest caz 14 luni, iar construirea acestui segment, 40 de luni.

Lotul Joseni-Ditrău , 14,4 km, este disputat de asocierile conduse de Danlin XXL și de SA&PE Construct-Spedition UMB. Conflictul a ajuns în instanță, unde verdictul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor favorabil băcăuanilor a fost atacat de nemțeni, desemnați câștigătorii licitației. Procesul este însă suspendat pe fondul grevei magistraților, care nu judecă decât cauze legate de drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor ce au ca obiect măsuri preventive privative de libertate, precum şi suspendarea executării actelor administrative.

Grințieș-Pipirig , 34,1 km, adjudecat tot de asocierea condusă de SA&PE Construct-Spedition UMB, e în așteptarea semnării contractului – care va dura de asemenea 54 de luni: 14 pentru proiectare și 40 pentru construirea autostrăzii.

Lotul Pipirig-Vânători/Leghin

Cât privește cele două capete, Tg. Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin/Tg. Neamț-Moțca, ele sunt, cel puțin până acum, în lucru. Au pierdut însă finanțarea prin PNRR, astfel că finalizarea loc chiar și în anul 2027 este incertă.

Despre loturile din județul Iași, la anul (și la mulți ani)

Toate cele cinci loturi de pe tronsonul ieșean al A8 sunt în diferite faze de licitație. Astfel, de la Moțca la Lețcani este în curs evaluarea ofertelor depuse, cu termene prelungite până în toamna anului viitor. Sfârșitul lunii noiembrie ar putea să aducă și finanțarea pentru construirea lor, prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Loturile de la Lețcani până la podul peste Prut sunt în etapa înscrierii intențiilor de participare, după ce termenele au fost amânate succesiv pe fondul unor contestații. Însă pentru două dintre ele, Iași/DN24-Golăiești și Golăiești-Pod Prut, contestațiile au dus la suspendarea procedurilor.

Pentru Lețcani-Iași/DN24 (6,25 miliarde lei, valoare estimată pentru 17,7 km), o a doua contestație după una respinsă deja, se solicită suspendarea procedurii. Cel puțin pentru moment, înscrierea intențiilor de participare este deschisă, termenul fiind 30 octombrie.

În fine, la podul peste Prut s-a finalizat turnarea tuturor celor 72 de piloți forați (elemente de fundare de adâncime pentru susținerea unor structuri grele precum podurile). Amintim că perechea de poduri, câte unul cu două benzi pe fiecare sens, ar trebui să fie gata la sfârșitul anului viitor.

