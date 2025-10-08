Doliu în lumea culturală ieșeană. A încetat din viață profesorul universitar și omul de teatru Constantin Paiu

Lumea culturală și academică din Iași marchează pierderea unei personalități de referință. Constantin Paiu, filolog, cercetător, profesor universitar și specialist în artele spectacolului, a trecut la cele veșnice. Avea vârsta de 89 de ani, fiind născut, în Iaşi, pe data de 5 martie 1936.

Vestea decesului a fost anunțată de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și comunității academice.

„Cu profundă durere, echipa Teatrului Național Iași a primit vestea trecerii la cele veșnice a omului de teatru Constantin Paiu, personalitate dedicată artelor spectacolului, distins filolog, cercetător și profesor universitar. Împărtășim durerea familiei și a celor care l-au cunoscut și apreciat, aducând un omagiu respectuos memoriei sale. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris aceștia pe Facebook.

Absolvent al Facultății de Filologie-Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, promoția 1958, și doctor în filologie, Constantin Paiu și-a construit o carieră universitară solidă, dedicându-se studiului teatrului românesc și formării tinerelor generații de artiști și critici.

A fost profesor universitar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, contribuind semnificativ la dezvoltarea învățământului teatral și la cercetarea istoriei și esteticii teatrului românesc.

Printre lucrările sale se numără volumele „Școala ieșeană de teatru”, „Rebreanu, omul de teatru”, „Confidențe la Arlechin” și „Repere în teatrul antic grec și latin”, apreciate pentru rigoarea academică și pentru contribuția la documentarea fenomenului teatral.

