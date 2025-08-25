A lăsat baltă viața de corporatist de birou și s-a apucat de agricultură. La 33 de ani are deja fermă și un important parc auto. „Haideți să vă spun o provocare!”

La 33 de ani, Gavril Roșu și-a schimbat radical traseul profesional. Absolvent al Facultății de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, părea să aibă drumul trasat către o carieră solidă în inginerie. Mai ales că avea și un job bun. Destinul avea să-i rezerve însă surprize.

Gavril Roșu a lucrat la companii de prestigiu – „Delphi Diesel Systems Iași”, ca inginer de producție pentru injectoare, la „TotalGaz Iași”, în logistică, și la „Renault București”. Totuși, în ciuda experienței acumulate în mediul corporatist, adevărata lui pasiune s-a dovedit a fi agricultura.

„Un moment anume nu am avut care să producă «click-ul». Am văzut ce înseamnă să activezi într-o multinațională și am ales să continui pe drumul meu”, a declarat Gavril pentru „Ziarul de Iași”.

Pasiune pornită în copilărie

Tânărul, originar din satul Topolița, comuna Grumăzești, județul Neamț, a finalizat două programe de master în 2017: „Concepția și Managementul Proiectării Autovehiculelor”, respectiv „Tehnologii Agricole Moderne” la Facultatea de Agricultură a USV Iași. Cu toate acestea, drumul său către agricultură a început mult mai devreme. Tatăl său cumpărase, când el avea doar 6-7 ani, un tractoraș UTB 445 DT, iar munca pe câmp i-a aprins pasiunea. La 18 ani, în loc de o mașină, a primit cadou o combină second-hand Laverda M132.

„Atunci a fost începutul. Am continuat să investesc constant, am cumpărat o combină New Holland, apoi una marca Case, care a devenit preferata mea pentru robustețe și calitate”, a adăugat fermierul.

Când a decis să renunțe la viața de birou, Gavril și-a pus pentru o clipă întrebarea dacă anii de studii din facultate au fost în zadar. Răspunsul a fost însă clar.

„Când am hotărât că voi rămâne pe partea de agricultură, mă gândeam dacă nu ar fi trebuit să mă apuc mai devreme. Dar nu. Experiențele din perioada facultății, oamenii întâlniți și materiile studiate au contribuit la dezvoltarea personală. Sincer, m-am ghidat puțin și după acest citat: «Fă ceea ce-ți place cu adevărat și nu vei mai munci nicio zi din viața ta!» – Confucius”, a menționat acesta.

„Am înțeles mai bine cum funcționează administrația publică”

În 2018, Gavril Roșu a luat decizia fermă de a lăsa în urmă cariera de inginer și de a-și dedica întreaga energie agriculturii. A încercat atunci să obțină sprijin prin fonduri europene, depunând intenția de a accesa măsura 6.1 – „Tânărul Fermier”. Totuși, punctajul scăzut nu i-a permis să meargă mai departe cu proiectul.

„O să-i spun provocare. Atunci am înțeles mai bine cum funcționează administrația publică, normele de îndeplinit impuse de Uniunea Europeană. Chiar dacă nu am reușit până acum să accesez o măsură, nu consider că am pierdut. Dacă pe viitor voi mai încerca, nu pornesc chiar de la zero”, a povestit Gavril.

Chiar și fără finanțare, a început să își dezvolte ferma pe cont propriu. A cumpărat utilaje, unele second-hand, altele noi. Astăzi, lucrează cu un tractor Case de 210 CP, un Fendt de 110 CP, semănători, discuri și un încărcător telescopic Manitou care îi ușurează mult munca.

„Pe partea de utilaje aleg în funcție de nevoile de la momentul respectiv. Fac o scurtă analiză de piață și aleg raportul calitate-preț cel mai bun pentru mine”, a completat fermierul.

„Timp liber este puțin”

Pe terenurile sale cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui și fânețuri. Munca nu are program fix, este solicitantă și necesită investiții considerabile, însă aduce satisfacții greu de găsit în alt domeniu.

„Dacă nu-ți place, nu reziști. Timp liber este puțin, stresul e mare, dar satisfacția muncii și respectul celor din jur compensează. În plus, ești mereu conectat cu natura și trăiești mai sănătos”, a relatat tânărul.

Totuși, dificultățile nu lipsesc. Lipsa sprijinului real din partea statului, anularea unor programe precum „Rabla pentru tractoare” și prețurile tot mai mici la cereale pun presiune pe fermieri.

„Acum nu mă pot pronunța în privința unei măsuri de finanțare anume, dar îmi doresc stabilitate în criteriile de selecție și să nu se mai schimbe în timpul jocului”, a subliniat Gavril.

Planuri de viitor și un 2025 promițător

Pentru viitor, Gavril Roșu își dorește extinderea suprafețelor cultivate și diversificarea culturilor.

„Bineînțeles că îmi doresc să măresc suprafețele și în același timp să diversific, axându-mă mai mult pe plante tehnice, pentru că au un preț mai bun și o cerere mai mare pe piață”, a declarat fermierul.

Anul 2025 se anunță încurajator, explică Gavril. La grâu, recolta a ajuns la 5,6 tone pe hectar, folosind sămânța „Otilia” de la Stațiunea de Cercetare Secuieni, cu o umiditate de 12,8%. Cultura de floarea-soarelui se anunță promițătoare, ploile din ultimele săptămâni favorizând dezvoltarea plantei, semănată cu sămânță certificată Syngenta, hibridul „Sumiko”. În schimb, la porumb situația este mai delicată: răsărirea neuniformă și variațiile de temperatură au pus probleme, iar pe câteva hectare a fost nevoie chiar de reînsămânțare.

„Mereu există câte o problemă, fie cu o cultură, fie cu utilajele. Sunt o fire ambițioasă și dedicată muncii. Cred că noi, românii, suntem optimiști din fire și ne punem nădejdea în Dumnezeu”, a conchis acesta.

Publicitate și alte recomandări video