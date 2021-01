Colecţia Hexagon - carte de călătorie

Pe jos, cu bicicleta, cu piroga sau pe micul său trimaran cu vele, pornind în iunie 1999 din Gabon, exploratorul şi aventurierul Mike Horn va urma acest fir invizibil de 40.000 de kilometri fără să se abată niciodată mai mult de 40 de kilometri de la el. Va traversa trei oceane, va escalada două vîrfuri de 6.000 de metri, se va confrunta cu pericolele junglei, cu traficanţii de droguri în Columbia şi cu ororile războiului civil în Africa, trecînd de cîteva ori la un pas de moarte. La capătul acestui periplu, în octombrie 2000, îşi va reîntîlni soţia pe aceeaşi plajă unde se despărţiseră cu 17 luni înainte.



DESPRE AUTOR



Mike Horn, născut în 1966 la Johannesburg, părăseşte Africa de Sud în 1990 şi se stabileşte în Elveţia. Lucrează mai întîi ca instructor de schi şi ca ghid de rafting şi canyoning, apoi se consacră explorărilor şi aventurii. Printre altele, a coborît Amazonul înot, a făcut singur ocolul lumii pe la Ecuator, a parcurs Cercul Polar de Nord şi a ajuns la Polul Nord pe schiuri în timpul nopţii polare. Alte cărţi publicate: Conquering the Impossible: My 12.000 Mile Journey Around the Arctic Circle (2005), Objectif: Pôle Nord de nuit (2007), Aventurier de l’extrême (2016), Antarctique, le rêve d’une vie (2018).



