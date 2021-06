​Marius Bodea (Senator USR PLUS): ​Autostrăzile spre Moldova și nerușinarea PSD (P)

Includerea în Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) a banilor pentru construcția a 383 de kilometri de autostradă care vor deservi Moldova reprezintă o victorie, căci marchează, în primul rând, schimbarea de atitudine față de regiunea noastră, a declarat senatorul USR PLUS Marius Bodea.

Marius Bodea: „Ani de zile, mult prea mulți, Moldova a fost tratată de politicienii de la București ca sora săracă, o regiune de mâna a doua. «Moldovenii pot să mai aștepte...» era deviza principală.



Pentru USR PLUS și actuala coaliție de guvernare, în schimb, dezvoltarea Moldovei este o prioritate. O prioritate dovedită cu fapte.



Dezvoltarea economică nu poate avea loc fără autostrăzi. Prea puțini investitori sunt dispuși să construiască unități de producție în zone în care e foarte greu să aduci materia primă și să duci marfa către alte piețe.



Bucuria noastră este că am început deja să îndreptăm această nedreptate care i s-a făcut Moldovei”.



Senatorul USR PLUS a remarcat, „fără uimire”, că cei mai vehemenți comentatori pe marginea includerii autostrăzilor A7 și A8 în PNRR sunt liderii ieșeni ai PSD.



Marius Bodea: „Da, acel PSD care a blocat proiectele mai bine de 15 ani, care au venit cu soluții imposibil de aplicat de genul parteneriat public-privat, propusă de Darius Vâlcov, vicepremierul lui Dragnea.



Moldovenii nu mai au răbdare și ar vrea ca autostrăzile să fie gata mâine. E absolut firească această dorință”.



Marius Bodea le amintește celor de la PSD că lucrările la autostrăzi ar fi început de mult dacă guvernele controlate de acest partid și-ar fi făcut treaba.



Marius Bodea: „Dacă, de exemplu, am fi avut forajele făcute, dacă am fi avut studiile geotehnice și avizele de mediu. Dacă PSD ar fi făcut la timp documentele potrivite, acum ne-am fi putut apuca de treabă.



Numai că nimic din acest lucru nu s-a întâmplat.





Cei mai ridicoli, în acest context, sunt liderii PSD Iași, care acum se fac că le pasă de aceste autostrăzi.



Este o mare nerușinare ca PSD să strige cel mai tare acum pe tema autostrăzilor din Moldova!”