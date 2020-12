O nouă carte din colecţia Top 10+, Editura Polirom

Bunny Munro, un comis-voiajor de produse cosmetice obsedat de sex şi fascinat de pantalonii scurţi aurii ai lui Kylie Minogue, încearcă să facă faţă unei realităţi în destrămare. După sinuciderea soţiei sale, eroul romanului îşi ia fiul, un băieţel care îl idolatrizează, şi porneşte împreună cu el pe traseul comercial şi, în acelaşi timp, erotic într-o goană nebunească spre neant. Spectrul soţiei şi imaginea unui diavol ce bîntuie oraşul îl însoţesc pe Bunny într-o călătorie ce devine tot mai bizară.



DESPRE AUTOR

Nick Cave (n. 1957), cunoscut mai ales pentru activitatea sa de cîntăreţ, compozitor şi lider al formaţiei Nick Cave and the Bad Seeds, este un artist polivalent, ce s‑a manifestat şi ca prozator, autor de teatru, scenarist, pictor. S‑a născut în Warracknabeal, în statul australian Victoria, unde şi‑a petrecut copilăria. Tatăl lui, profesor de engleză, care i‑a stîrnit pasiunea pentru literatură, a murit într‑un accident de maşină pe cînd Cave avea nouăsprezece ani, iar tragicul eveniment l‑a marcat profund pe viitorul artist. După terminarea liceului, în 1976, Nick Cave s‑a înscris ca student la Pictură, la Caulfield Institute of Technology (azi Monash University), dar a renunţat la studii în 1977, hotărînd să se dedice muzicii. (Ulterior, în 2008, a primit un titlu onorific de doctor din partea fostei sale universităţi.) După 1980 trăieşte o vreme la Londra, apoi, pînă în 1989, în Berlinul de Vest. Prima lui formaţie s‑a numit The Birthday Party, dar Cave cunoaşte succesul odată cu înfiinţarea cunoscutei Nick Cave and the Bad Seeds, eveniment petrecut în 1984. Devine faimos ca muzician şi compozitor şi lucrează cu artişti prestigioşi de pe întreg globul. Printre altele, este autorul coloanei sonore din filmul lui Wim Wenders Cerul deasupra Berlinului, regizor cu care a colaborat şi în alte producţii cinematografice. În prezent Nick Cave locuieşte în Anglia, în Brighton and Hove. Ca scriitor, Nick Cave a debutat în 1988 cu volumul King Ink, o antologie de poezie şi piese de teatru, iar mai tîrziu, în 1997, a publicat volumul King Ink II. A mai scris, printre altele, o adaptare pentru teatru a povestirii lui Franz Kafka Metamorfoza şi scenariul filmului The Proposition (2005). În perioada în care a locuit în Berlinul de Vest, a început să lucreze la romanul său de debut, Şi a văzut asina pe înger, apărut în 1989.



De marţi, 22 decembrie 2020, la chioşcurile de presă, numai cu Ziarul de Iaşi: "Moartea lui Bunny Munro", de Nick Cave

