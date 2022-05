A murit Andy Fletcher (60 ani). El a fost membru fondator al Depeche Mode

"Suntem şocaţi şi cuprinşi de o imensă tristeţe ca urmare a morţii premature a dragului nostru prieten, membru al familiei şi membru al trupei", a spus formaţia de muzică britanică formată în 1980 în Basildon, la aproximativ 64 de kilometri est de Londra.

Născut în iulie 1961 la Nottingham, Andy Fletcher, cunoscut ca "Fletch", rămâne cunoscut pentru hituri precum "Just Can't Get Enough". "Fletch chiar avea o adevărată inimă de aur şi era mereu prezent atunci când aveai nevoie de sprijin, de o conversaţie plină de viaţă, de un râs bun sau de o halbă rece", potrivit comunicatului trupei.

Depeche Mode a vândut peste o sută de milioane de discuri în întreaga lume. Iniţial, trupa era formată din Vince Clarke, Martin Gore, Andy Fletcher şi Dave Gahan. Vince Clarke a părăsit trupa la sfârşitul anului 1981 şi a fost înlocuit în 1983 de Alan Wilder.